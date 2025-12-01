Gonzo consigue récord histórico con Salomé Pradas (10,4%) y el debate de 'GH 20' vuelve a firmar otro mínimo (8,9%)

Salomé Pradas, entrevistada de 'Salvados', e Ion Aramendi, en el debate de 'GH 20'. Atresmedia Televisión y Mediaset

El interés informativo de la entrevista de Gonzo a Salomé Pradas era máximo y los datos de audiencia de Salvados de este domingo lo corroboran. El programa de laSexta fue lo más visto de la noche y con récord, ya que fue su entrega más vista desde que el gallego tomó el relevo de Jordi Évole como presentador.

El formato de Producciones del Barrio promedió un gran 10,4% de cuota de pantalla y 1.295.000 espectadores en sus dos entregas. La primera marcó un un 9,9% y la segunda, un 11%, rebasando ambas el millón de seguidores cómodamente.

La segunda cadena de Atresmedia superó a La 1 con La película de la semana. La cinta Modelo 77 logró un 11,2% y 1.267.000 televidentes, por lo que lidera su franja. En estricta coincidencia (de 22:01 a 23:23 horas), Gonzo gana por cuatro décimas a la pública.

Una nueva vida continúa fuerte en Antena 3. La serie turca alcanzó un 11,4% y 1.062.000 espectadores al tener más duración que sus competidores. En Cuatro, Iker Jiménez sigue en su línea de los domingos con Cuarto Milenio: un 6,9% y 723.000 fieles.

Telecinco no levanta cabeza, ni siquiera con los debates de sus dos realities en antena. El debate de las tentaciones anotó un 7,6% y 960.000 espectadores, mientras que el de Gran Hermano 20 hizo un 8,9% y 575.000. Pierde cuatro décimas respecto al domingo pasado.

En el caso del formato de Zeppelin, de nada sirvió meter en la casa de Tres Cantos a Anabel Pantoja, tras pelear por la victoria en Bailando con las estrellas el día anterior. También acudieron 'al rescate' Edi Insua y Violeta Crespo, concursantes de la pasada edición.

Y más de lo mismo para Telecinco en otras franjas del fin de semana. ¡Vaya fama! no despega (6,7% y 431.000 espectadores) y D Corazón se impone en La 1, con un 9,7% y 605.000.

El programa de Anne Igartiburu y Javi de Hoyos mejora casi un punto en comparación con el domingo pasado, pero todavía se encuentra lejos de la media de la cadena, que ha cerrado su mejor noviembre de los últimos 14 años, con un 12,3%.

Con todo, la franja la reinan una vez más las reposiciones de La ruleta de la suerte, funcionando casi tan bien como las emisiones de lunes a viernes. Este domingo, el concurso registró un 17,8% y 1.302.000 espectadores.

Fiesta cierra el fin de semana con un 7,9% y 808.000 seguidores en la tarde de Telecinco y La Roca se conforma con un 4,8% 474.000 televidentes en laSexta.