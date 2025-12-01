Las 3 condiciones de Aída Nízar para concursar en 'La casa de los gemelos': "Me ha llegado una oferta suculenta"

Ya está en marcha la segunda edición de La casa de los gemelos, el reality emitido exclusivamente online que tuvo que ser cancelado por exceso de violencia. Aramís Fuster, Labrador y Bea 'La Legionaria' son los primeros concursantes oficiales confirmados, pero otro nombre pulula por redes sociales: el de Aída Nízar.

BLUPER se ha puesto en contacto con la conocida polemista para saber qué hay de cierto en estos rumores. Y la vallisoletana acepta que le "ha llegado una oferta muy suculenta". Eso sí, le preocupa "el contexto" del formato en streaming.

Sin las regulaciones que puedan imponerse en la televisión lineal y en plataformas, en el programa creado por los gemelos Daniel y Carlos Ramos se ha visto, literalmente, de todo.

El pasado octubre, los youtubers Zona Gemelos reunieron a siete tiktokers famosos en una casa alquilada. En apenas 10 horas, se produjeron agresiones, humillaciones, escenas sexuales, consumo de alcohol y drogas y destrozos a la vivienda.

Fueron los propios gemelos los que cortaron la emisión en YouTube y Kick ante el tremendo "descontrol" y falta de seguridad. Y ahí traza Nízar sus líneas rojas: "Si hay drogas, hay alcohol y hay peleas físicas, Aída no forma parte de ese tipo de espectáculo".

"Si finalmente aceptan mi caché y eso se controla, pudiendo abandonar en cualquier momento si es que percibo cualquier tipo de estas tres barbaridades, entonces puede que sí", desvela en declaraciones exclusivas a este periódico.

Sobre los compañeros con los que compartiría experiencia, Aída lo tiene claro: "Yo nunca me fijo en quién entra, termino eclipsando a todos. Lo que quiere la gente es Aída Nízar. Autenticidad. Una mujer genuina".

Y, acto seguido, señala que esa falta de autenticidad es el principal problema de Gran Hermano 20 y sus malas audiencias. "Les están guionizando todo. Incluso Jorge Javier ha tenido una discusión fortísima con la cúpula de Mediaset porque no le está gustando cómo se está dirigiendo GH".

"Se les dice qué hacer, se manipulan los votos, ahora entran, ahora salen... Esa pantomima, al público de GH, no le gusta. GH es la vida en directo, la vida genuina. La personalidad sin filtros", asegura la colaboradora televisiva.

Aída Nizar, en el plató de 'GH VIP'.

Según Nízar, todo el equipo está "angustiado": "Ion Aramendi, compañero mío de Sálvame, igual. Están todos cabreados. El gran Jorge Javier está ahora presentando un programa de tanta autenticidad por las tardes. Eso es lo que quiere él".

La repercusión de la primera edición de La casa de los gemelos puso sobre la mesa los límites de lo que debe o no ocurrir en un formato de telerrealidad. En la presentación de GH 20, Jaime Guerra, director de Producción de Contenidos de Mediaset, fue muy crítico con el programa.

Dejando claro que la prioridad de la compañía es "el bienestar" del concursante, Guerra afirmó: "Nosotros en el reality pedimos una convivencia con gente de diferentes culturas, procedencias o edades y respetando las normas de conducta. Tenemos un código deontológico establecido para eso".

Más de 20 años en TV

Aída Nízar saltó a la fama como participante de la quinta edición de Gran Hermano, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocidos de la Telecinco de los 2000. La de Valladolid era habitual en formatos como Crónicas marcianas, A tu lado, TNT o Enemigos íntimos.

Volvió a embarcarse en el mundo de los realities en Supervivientes 2011 y, años después, en Gran Hermano VIP 5, donde es recordado el brutal enfrentamiento que protagonizó con Irma Soriano. También acudió a Grande Fratello en Italia y hasta cruzó el charco para concursar en Resistiré en Chile.

Su última aparición en televisión se produjo en Ni que fuéramos Shhh, el programa que supuso el aterrizaje del 'universo Sálvame' en Ten.