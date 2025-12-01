El accidente de Guillermo Francella que casi acaba con el rodaje de ‘Playa de Lobos’: “Hay una rotonda cada 100 metros”

Guillermo Francella y Javier Veiga han estrenado el mes de diciembre en El Hormiguero. Actor y director han acudido al espacio de Pablo Motos para promocionar su última película, Playa de Lobos.

El filme se ha rodado en la isla de Fuerteventura y el actor argentino ha relatado una aparatosa anécdota que casi impide la continuación del rodaje.

El día previo al rodaje, Francella se encontraba en un vehículo junto a otras personas. “Fuerteventura tiene muchas rotondas. Cada 100 metros hay una rotonda”, ha explicado el actor. “Un vicio español”, ha apostillado Motos. "Nos gusta", han agregado las hormigas.

“Algunas rotondas no estaban iluminadas. Entre tantas nos perdimos. Al retomar la dirección en una rotonda, un coche nos golpeó por el lado. Saltaron los airbags y todo”, ha continuado el protagonista de El Encargado.

"Fue un susto muy grande, dos personas que iban en el coche golpearon sus cabezas entre sí. Yo me lastimé bastante", ha agregado Francella.

Por fortuna, el actor bromeaba ya que, a pesar de encontrarse algo doloridos por la colisión, salieron sin heridas graves.

“Gracias a Dios que no me lastimé la cara porque rodaba al día siguiente. Parece que los accidentes ocurren a menudo porque en seguida pasó una ambulancia”, ha seguido el actor que no perdía el buen humor. "Hay muchas rotondas y ambulancias", ha incidido Motos.

Aun así, sí que parece que el accidente tuvo ciertas consecuencias, por lo menos, en ese momento. “En la ambulancia vi a alguien que me hablaba. Yo le decía: ‘Doctor, estoy bien’. Y le contaba lo ocurrido”, ha compartido Francella.

Este viernes se estrena ‘Playa de Lobos', la nueva película escrita y dirigida por Javier Veiga y protagonizada por Guillermo Francella y @DANIROVIRA #VeigaFrancellaEH pic.twitter.com/H6TyyfCVk9 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 1, 2025

Desde luego, el golpe había mareado al actor, porque la persona a la que se dirigía no era el doctor: “Guillermo, soy el productor de la película”, le dijo la persona a Francella. “No lo conocí, pero me entretuvo un rato largo”, ha matizado el argentino entre risas.

A pesar de los daños, no hubo heridas graves y el rodaje pudo continuar. Tanto es así, que sanos y a salvo, Guillermo Francella y Javier Veiga han podido realizar la promoción de Playa de Lobos.

Su director, el antiguo presentador de El club de la comedia, Javier Veiga, ha explicado su argumento. “Es una comedia con mucho thriller. Un mano a mano entre Guillermo y Dani Rovira”, ha desvelado.

“Parece que es un turista que llega a una hamaca y el camarero la quiere recoger. Pero, a partir de ahí, todo empieza a enredarse entre un lobo que acaba jugando con el cordero”, ha añadido.