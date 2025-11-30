Carlos Alsina rechaza los vetos políticos en laSexta: "El debate se ha convertido en poner a parir a los competidores"

laSexta Xplica no ha olvidado el 35 aniversario de Onda Cero. Por ello, ha conversado con Carlos Alsina. El presentador de Más de uno vive un estupendo momento profesional, con su programa batiendo récords históricos de oyentes. El periodista ha defendido que la importancia de que no haya vetos políticos en los medios.

El tema surgía cuando José Yélamo destacaba cómo han tachado a Alsina de ser excesivamente crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez. El locutor recordaba que esas mismas palabras le dedicaron cuando era el PP de Mariano Rajoy el que estaba en el poder.

“Antes del 2018, me decían lo mismo, pero con Rajoy. De hecho, nos llamaban antimarianistas”, respondía con cierto humor irónico Alsina, señalando que toca ser crítico siempre con el Gobierno, esté el partido que esté.

“En nuestra profesión, hay muchos criterios posibles. Para mí, quien más responsabilidad tiene en la deriva política de un país es el Gobierno central”, argumentaba.

“Quien gobierna es quien más capacidad tiene para marcar la agenda y, desde hace 7 años, es Pedro Sánchez quien está en el Gobierno”, razonaba.

Carlos Alsina y José Yélamo en 'laSexta Xplica'. Atresmedia

Alsina aseguraba que “no se diferencian mucho” las entrevistas que le realizó a Rajoy con “las pocas” que le ha podido realizar a Sánchez.

Es más, no dudaba en lanzar una dura crítica a la actual clase política española. “Que tengamos tan claro que hay ministros que sólo van a determinados medios de comunicación y no a otros, es una manera de alentar la polarización”, advertía.

Sobre estos comentarios, Yélamo aprovechaba para recordar que, mientras que, a Onda Cero, sí que políticos de “todos los espectros” la visitan, no sucede lo mismo ni con laSexta ni con el programa que presenta.

“Vienen pocos”, apostillaba el presentador. “Pues lo denunciaré también”, respondía Alsina. Aprovechando su presencia en la cabina donde se realiza Más de uno, Yélamo le preguntó sobre la última conversación que tuvo con el líder de la oposición, Núñez Feijóo.

“La última vez que vino Feijóo a Onda Cero, le animé a que fuese a entrevistarse con Àngels Barceló a la SER. En esa época no iba y a mí me parece que eso contribuye a polarizar. El debate político se ha convertido en poner a parir a los competidores”, respondía el periodista.

“¿Qué necesidad tienen de autoelogiarse continuamente y de no reconocer un sólo mérito a quienes tienen en frente?”, cuestionaba, en general.

El programa de Alsina vive un buen momento. Más de uno ha obtenido más de 1,6 millones de oyentes diarios, según la 2ª ola del EGM 2025. Es el mejor registro del formato desde sus inicios.