Afra Blanco, rotunda sobre llamar a 'Generación de Cristal' a la juventud: "Son los primeros que han dicho que no al capital"

Tras un fin de semana en el que la tertulia política protagonizó toda la velada, laSexta Xplica ha vuelto a abordar temas sociales que preocupan a la ciudadanía. En esta ocasión, se ha tocado la precaria situación de los jóvenes españoles.

Según el estudio Personas jóvenes: precariedad y dificultad de acceso a la vivienda, publicado por RUGE-UGT, el salario medio de los menores de 30 años está por debajo del sueldo medio nacional y ha perdido terreno frente a otras cohortes de edad.

En 2023, el salario de los menores de 30 años se situó en 1.686,7 euros mensuales frente a los 2.273 euros del resto de la población. Señalando que el sueldo medio “de las personas de este rango de edad es un 25,8% inferior a la media nacional”.

El mismo informe subrayaba que “casi 8 de cada 10 personas menores de 26 años no declaran ingresos superiores al SMI anual equivalente a tiempo completo” y que, incluso, entre quienes tienen entre 26 y 35 años, “un 39,7% no alcanza ese umbral de ingreso”.

El programa mostraba cómo esta precariedad ha provocado que la emancipación de los jóvenes es “inviable” y que es casi misión imposible conseguir vivir solo en esas franjas de edad.

Plató de 'laSexta Xplica'. Atresmedia

El informe de Eurostat Young People Leaving Their Home, sitúa la edad de emancipación español en 30 años en 2024, frente a los 26,2 años del resto de Europa.

Ante esta realidad, Afra Blanco ha defendido a esta juventud, recordando cómo se la llama peyorativamente como la “Generación de Cristal”.

“Se dice que la juventud que es la generación mejor preparada de la Historia. Pero lo cierto es que, constantemente, actuamos de manera ignorante con ellos, como si no tuvieran nada que enseñarnos”, comenzaba en su alegato la sindicalista.

“Insultantemente la definimos con la ‘Generación de Cristal’. Hoy aquí han salido varios aspectos que quiero reivindicar, en contra absolutamente de este calificativo. ¿Por qué se la define así?”, proseguía.

Afra Blanco y Javier Díaz-Giménez en 'laSexta Xplica'. Atresmedia

“¿Acaso es porque se niegan a romantizar el desgaste como mérito? ¿Es porque se niegan a vivir jornadas laborales eternas? ¿Es porque se niegan a hacer horas extra que saben que no se pagan? ¿Es porque se niegan a ser tratados de manera humillante?”, continuaba.

“Denuncian abusos que otros no pudieron denunciar. Porque no quieren vivir para trabajar, sino trabajar para vivir. Entienden que el descanso no es de ser vagos, sino que forma parte de la vida. Divertirse y tener tiempo libre es esencial. Gracias a los jóvenes, sabemos que la salud mental no es un lujo, sino un derecho”, argumentaba.

“No quieren labrar su futuro como las anteriores generaciones, en base a su desgaste. ¿Esto lo tratamos como fragilidad? Es robustez y valores. La juventud demuestra que lo vulnerable es el sistema capitalista, que se tambalea y quiebra cuando se le pone en jaque”, explicaba.

“Lo que pasa es que el capital quiere enmudecer a esta generación. Esta juventud le ha dicho ‘basta’ y que no al capital. Tenemos un problema”, añadía.

“Las instituciones democráticas deben entender que esta generación debe estar dentro de ellas y del estado de bienestar. Para ello, lo debe percibir y eso es con salarios dignos y viviendas. Si no, tendremos un problema”, concluía.