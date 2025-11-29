TVE desvela el sorprendente programa que sustituirá a 'Futuro imperfecto' tras la baja de Andreu Buenafuente

La inesperada baja médica de Andreu Buenafuente, quien ha tenido que parar por “motivos de exceso de carga laboral y por prescripción médica”, ha obligado a TVE a reconfigurar su programación. La cadena pública ya tiene el relevo ideal: Dra. Fabiola Jones.

La propia Corporación ha anunciado que este nuevo formato factual que muestra la faceta profesional y personal de una joven veterinaria española afincada en África desde hace más de 15 años.

Será este jueves 4 de diciembre, a las 23:00 horas, cuando se emita la primera entrega. El programa mostrará cirugías en campo abierto y momentos de emoción que combinan ciencia, vocación y esperanza.

Con una perspectiva única y una voz femenina al frente, la producción recorrerá la sabana africana y otros enclaves del continente para mostrar su día a día.

Aventura, adrenalina, protección de la fauna salvaje, animales majestuosos y una profunda sensibilidad hacia la naturaleza son los ingredientes de Dra. Fabiola Jones, producido por RTVE en colaboración con Warner Bros. ITVP España.

En su primera entrega, el programa comenzará recorriendo la sabana y la costa africana para rescatar y cuidar algunos de los animales salvajes más vulnerables.

Con precisión y respeto, Fabiola Quesada y su equipo transformarán la sabana en un quirófano natural, una cirugía de urgencia en campo abierto a un guepardo adulto para preservar la diversidad genética de la especie.

Fabiola también vivirá una jornada repleta de retos en un Centro de Rescate de Rinocerontes, donde varios bebés luchan por sobrevivir tras perder a sus madres a manos de furtivos.

Y, ya en la reserva de Mongena, trabajará en la colocación de dispositivos de seguimiento a rinocerontes, una medida clave para protegerlos de la caza furtiva.

Entre crías huérfanas de rinoceronte, cirugías en campo abierto a guepardos y cuidados intensivos de cebras y elefantes, cada jornada combina acción, ciencia y emoción y muestra la majestuosidad y fragilidad de la vida salvaje.

De hecho, La 1 busca crear la sensación de evento, tal y como hizo con el estreno de la miniserie histórica Ena. La reina Victoria Eugenia. Si con esta ficción de época emitió una maratón con la trilogía cinematográfica sobre la emperatriz Sissi y las dos entregas sobre Alfonso XII protagonizadas por Vicente Parra.

Por ello, La 1 ha programado una emisión especial para este domingo 30 de noviembre, con doble sesión de cine relacionada con animales y el continente africano. La pública emitirá Agua para elefantes y Memorias de África.

En África, la veterinaria Fabiola Quesada, natural de Úbeda (Jaén), ha hecho de su profesión una forma de vida. En su casa, situada en medio de una reserva, convive con antílopes a los que ha criado y con otros animales.

Con una sólida trayectoria en la medicina veterinaria aplicada a la fauna salvaje, mostrará a los espectadores la intervención sobre algunas de las especies más emblemáticas del continente: desde rinocerontes, leones, búfalos y elefantes hasta cebras, antílopes y guepardos.