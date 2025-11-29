José Luis Sastre salta de la SER a TVE: será el presentador de 'El juicio', un nuevo programa para el prime time de La 1

TVE ficha a uno de los rostros principales de Cadena SER, José Luis Sastre. El subdirector del popular Hoy por hoy presentará El juicio. Se trata de una versión actualizada del mítico Tribunal popular. Pensado para el prime time de La 1, la Corporación volverá a traer el formato del court show a la programación española.

El formato será un debate vibrante sobre temas sociales y asuntos que preocupan a la ciudadanía española. Bajo la estructura y con el ritual de un juicio, cada semana un jurado popular dará su veredicto sobre uno de los grandes debates sociales que vive el país.

De esta forma, se revive el espíritu de Tribunal popular, producido y emitido por TVE entre 1989 y 1991. Estuvo dirigido y presentado por Xabier Foz y tuvo dos temporadas.

El juicio contará con un juez y dos abogadas, que se conocerán en breve. El periodista valenciano conducirá un formato que cuenta con los elementos básicos de un juicio: presentación de argumentos de las partes, testigos, presentación de pruebas, alegatos finales, deliberaciones, veredicto y sentencia final.

Será el primer gran proyecto televisivo de Sastre en televisión. Consolidado como gran figura de la radio, en su carrera están programas míticos como Hora 25, además de Hoy por hoy, el espacio radiofónico más escuchado de las mañanas.

Con el icónico Caso cerrado de Telemundo en la mente colectiva (actualmente, Ten TV emite reposiciones del popular formato que condujo Ana María Polo entre 2001 y 2019). El Ente apuesta por este formato justo en un momento de renacimiento de los court shows.

José Luis Sastre en 'Hoy por hoy'. PRISA Media

Dado su carácter de servicio público, El juicio incluirá elementos de investigación periodística para aportar pruebas, testimonios reveladores y datos desconocidos por la audiencia.

Cada episodio incluirá reportajes en los que Sastre entrevistará a personajes relevantes y conducirá piezas de seguimiento a algunos de los protagonistas del tema central del programa.

El jurado será un retrato plural de la sociedad española en un momento de gran polarización ideológica. Estará compuesto por nueve ciudadanos de a pie, elegidos tras un proceso de casting demoscópicamente representativo.

Durante el programa habrá espacio para el seguimiento de sus opiniones y debates, y se incluirán piezas vinculadas a los momentos clave de sus deliberaciones y toma de decisiones.

Este espacio será una producción de Abacus, que realizará en colaboración con RTVE. Dado su carácter para el prime time, buscará convertirse en una de las grandes apuestas de este 2026 que está a la vuelta de la esquina.