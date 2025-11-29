Anabel Pantoja responde a las críticas por ser finalista de 'Bailando con las estrellas': "Podéis hacer mucho daño"

La segunda temporada de Bailando con las estrellas en Telecinco celebra su final este sábado 29 de noviembre. Por ello, sus cuatro finalistas han visitado De viernes. En el plató del magacín nocturno, Anabel Pantoja ha defendido ser una de los posibles campeones del concurso.

La sobrina de Isabel Pantoja ha reaccionado a las numerosas críticas que ha recibido. Desde el primer momento, la creadora de contenidos ha señalado que ha sentido un gran apoyo del público en cada semana en las votaciones.

Pese a ello, hay parte de la audiencia que ha sido muy crítica con que Anabel Pantoja se haya clasificado a la final frente a perfiles como el de Tania Medina o Blanca Romero.

Anabel ha reivindicado su puesto en la gran final, asegurando que no ha llegado tan lejos en el talent show sólo por ser “la sobrina de…”

“Lo he pasado mal porque al final yo entiendo que de aquí no me voy a ir a un musical, pero si a mí me llaman para participar en este programa es porque estoy en el mismo derecho”, expresa a Santi Acosta y Bea Archidona.

Anabel Pantoja en 'De viernes'. Mediaset

La influencer no pudo evitar emocionarse tras ver un mensaje de apoyo de su madre, Merchi, en redes sociales. Su progenitora le animaba a seguir luchando. De ahí, que la sevillana hablase de cómo lleva las críticas.

“Al final, intento destacar lo que puedo y lo que está en mí”, compartía, quien ha recordado que ha tenido que enfrentarse a duros entrenamientos para enfrentarse cada semana a una nueva prueba.

“No es sólo un programa de baile. Son cuatro horas y hay que entretener, participar, levantar”, ha recalcado, señalando también que si ha llegado a la final, ha sido por el cariño del público.

“Si el público me ha mantenido ahí es porque algo gustaré. De verdad, para mí, ya he ganado porque no pensaba llegar a la final con estos profesionales. Si me quedo aquí, me quedo aquí y si gano pues también”, confesaba.

Álvaro Cuenca y Anabel Pantoja en 'Bailando con las estrellas'. Mediaset

De hecho, Pantoja está concursando con un hándicap, al tener una lesión de rodilla justo en las semanas previas a la final. Parece ser que la influencer tiene también otra dolencia.

“He estado con la lesión de la rodilla, que la sigo teniendo... Pero el lunes fuimos a Sevilla a grabar unas cosas y, cogiendo a Alma de lado en el AVE, me dio un tirón aquí”, declaraba Anabel en un vídeo en sus redes sociales, señalando la zona de las costillas.

Al parecer, la sevillana tiene una “distensión en la musculatura intercostal”. “Hay unos pequeños agujeros... Hay una diferencia en el tejido (entre el sano y el lesionado). Se estira el músculo. No llega a haber rotura”, explicaba en el vídeo antes de romperse a llorar.

A pesar de ello, Pantoja participará en la final del talent show, buscando ganar frente a Nona Sobo, Jorge González y Nerea Rodríguez, quienes le apoyaron en el plató de De viernes.

Anabel Pantoha y Álvaro Cuenca en la semifinal de 'Bailando con las estrellas'. Mediaset

La creadora de contenidos ha querido enviar un mensaje a los haters en el programa nocturno de Telecinco.

“Los que estáis detrás de la pantalla hay días que podéis conmigo y me tumbáis, pero hay otra gente que es muy débil”, comenzó diciendo.

“Tened mucho cuidado porque podéis hacer mucho daño con los adjetivos y los insultos. Estamos en un talent show no me voy a dedicar a ser Jennifer López", concluyó.