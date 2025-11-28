Telecinco lleva a su informativo la condena a los productores de la docuserie de Rocío Carrasco

Sorpresa en El Matinal de Informativos Telecinco al arrancar este viernes, 28 de noviembre. El noticiero de la cadena principal de Mediaset se ha hecho eco de la condena a Óscar Cornejo y Adrián Madrid, dueños de La Osa Producciones, por el documental Rocío, contar la verdad para seguir viva.

“Y ahora una noticia de tribunales. Los productores de Sálvame han sido condenados por la docuserie de Rocío Carrasco”, anunciaba Arancha Morales, delante de un pantallón con la foto de la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco.

La imagen escogida, por cierto, se realizó en la presentación de un programa de la competencia, Hasta el fin del mundo. El reality show de La 1, donde Carrasco participa en pareja con Anabel Dueñas, cuenta con rostros que fueron habituales en Telecinco, como Alba Carrillo.

“En concreto, por vulnerar los derechos de una menor, de su hija Rocío Flores”, continuó Morales, dando paso a la pieza de aproximadamente un minuto de duración.

En ella, han aparecido imágenes de Rocío sollozando mientras daba su testimonio, de los creadores de Sálvame hablando con David Valldeperas e incluso de alguna reunión de escaleta del extinto show vespertino.

Rocío, contar la verdad para seguir viva se emitió en la primavera de 2021 en Telecinco y provocó un auténtico tsunami, pues Rocío nunca había hablado a las claras de los malos tratos que sufrió por parte de Antonio David Flores ni de cómo este había influido en la nula relación actual que tenía con sus hijos, Rocío y David.

La docuserie estaba firmada por La Fábrica de la Tele, la productora de Cornejo y Madrid, y era una empresa participada de Mediaset. Como lo son Unicorn Content (Ana Rosa Quintana) o Alma Producciones, la de Iker Jiménez.

En diciembre de 2023, seis meses después del cierre de Sálvame y tras 17 años trabajando codo con codo, La Fábrica de la Tele se desligó de Mediaset España. Sus dos espacios que seguían en antena, Socialité y Todo es mentira, pasaron a otras manos: a Fénix Media y Vodevil TV, respectivamente.

Cornejo y Madrid crearon entonces Fabricantes Studio, cuyo primer proyecto fue Ni que fuéramos Shhh, la vuelta del 'universo Sálvame' a la televisión lineal.

Adrián Madrid y Óscar Cornejo hablan con David Valldeperas en 'Sálvame'. Mediaset España

Después, llegó La Osa Producciones, con la que los productores ampliaron su rango de actuación y dieron el salto a las tardes de La 1 de Televisión Española. Primero, con la fallida La familia de la tele. Segundo, y con mejores resultados, con Directo al grano y Malas lenguas. Y de nuevo en Ten, con No somos nadie.

Cornejo y Madrid recurrirán

Este jueves, saltaba la noticia: Óscar Cornejo y Adrián Madrid, los dueños de La Osa Producciones, han sido condenados por la Audiencia Provincial de Madrid a dos años de prisión, una indemnización de 200.000 euros a Rocío Flores y dos años de inhabilitación.

Son señalados como "autores criminalmente responsables" de un delito de revelación de secretos por desvelar en televisión el episodio de Rocío Flores cuando era menor con su madre Rocío Carrasco.

Los condenados, a través de un comunicado enviado por La Osa Producciones, están "tranquilos" y confirman que recurrirán porque la sentencia aún no es "firme".