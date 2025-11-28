Sonia deja atrás a Selena tras la separación "unilateral" del dúo: su inesperado estreno como reportera de 'No somos nadie'

Sonia Madoc y Selena Leo dejan de ser las míticas Sonia y Selena. Así lo señala el comunicado que emitió su agencia de representación, Locamente Factory, anunciando su separación “unilateral”. Pero la primera ya ha encontrado nueva ocupación.

Tras visitar el pasado fin de semana Fiesta, donde Omar Suárez dio la exclusiva de la ruptura siete días antes, Madoc lleva dos tardes acudiendo al ‘pisito’ de No somos nadie.

La cantante ha hablado del tema con pelos y señales, refiriéndose a su excompañera como “esa señora”. “Yo no he dejado tirado a nadie porque yo he cumplido mi trabajo, hasta la fecha no hay nada más”, comentó.

Reconociendo que el tándem que cantaba Yo quiero bailar volvió a unirse para el Benidorm Fest y bolos veraniegos, Sonia desveló que no quería continuar desde principios de enero. Es decir, desde antes de subirse al escenario del concurso alicantino.

Aun así, “seguí con dos singles que sacamos, que tampoco funcionaron. Hicimos una gira que tampoco fue extensa”. El 12 de abril de 2025, comunicó oficialmente a su management que no deseaba seguir en el proyecto y tiene pruebas de mensajes de aquel día.

Sonia (exintegrante de Sonia y Selena) se estrena como reportera de #NoSomos27N y le pregunta a Alejandra Rubio por el vestido de Lecquio en vez del por el despido 😂 pic.twitter.com/k734Lz4mzd — Lázaro (@Eurolazaro) November 27, 2025

“Me molesta que me llame mentirosa”, lamentó Sonia ante María Patiño y compañía, pues ella sentía que su compañera de grupo la había calificado de esa manera.

Pero Sonia Madoc no solo habló de ‘malos rollos’ en el espacio de Ten. La artista se permitió el lujo de dar algún que otro consejo de estética (“lo mejor para el pelo rubio es el champú violeta”) y hasta se animó a desplazarse hasta un photocall y estrenarse como reportera.

Madoc empezó fuerte, entrevistando a Alejandra Rubio y preguntándole por el despido de Alessandro Lequio de Mediaset, su compañero hasta hace unos días en Vamos a ver. “No voy a decir nada, quien me conoce sabe lo que pienso”, se limitó a responder la hija de Terelu.

El comunicado

“Lamentamos comunicar que el dúo musical Sonia y Selena ha quedado disuelto por decisión unilateral de una de sus componentes, Sonia Madoc, a través de una notificación a fecha 27 de noviembre de 2025 y debido a varias divergencias. Agradecemos a todas las personas y público que las han acompañado en esta nueva etapa”.

“Pedimos disculpas por todos los compromisos y eventos que no podrán contar con las actuaciones pactadas. Iremos resolviendo cada caso uno a uno. Tras estudiar la situación, el equipo que las ha acompañado en esta etapa y Selena Leo haremos las declaraciones pertinentes”.

“Hoy es un día triste para el pop nacional y para las personas que formábamos parte de este proyecto. Sin embargo no tenemos duda de que la música y el legado de Sonia y Selena siempre seguirán vivos. Gracias por haber bailado juntos toda la noche”.