La reacción de Óscar Cornejo y Adrián Madrid a la condena por la docuserie de Rocío Carrasco: "No es firme y será recurrida"

La noticia saltaba en la sobremesa de este jueves, 27 de noviembre. Óscar Cornejo y Adrián Madrid, los dueños de La Osa Producciones, han sido condenados por la Audiencia Provincial de Madrid a dos años de prisión, una indemnización de 200.000 euros a Rocío Flores y dos años de inhabilitación por la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva.

En concreto, fueron declarados “autores criminalmente responsables” de un delito de revelación de secretos por desvelar el episodio de Flores cuando era menor con su madre Rocío Carrasco.

Al final de la tarde de este jueves, la actual productora de formatos como Directo al grano o Malas lenguas (La 1) y No somos nadie (Ten) emitió un comunicado con la reacción de los condenados. Ambos recurrirán una sentencia que “no es firme”.

“Pese a la sorpresa por esta sentencia, Óscar Cornejo y Adrián Madrid se encuentran tranquilos y convencidos de su inocencia. La resolución no es firme y la condena será recurrida. Ambos mantienen, como defendieron durante el juicio, que los hechos no constituyen un delito de revelación de secretos", reza el escrito de La Osa.

Y prosigue: "Recuerdan, además, que el Juzgado de Instrucción nº 38 de Madrid archivó inicialmente la causa y que otros procedimientos similares contra distintos medios también fueron archivados. Confían plenamente en que la Justicia acabará dándoles la razón".

Rocío Flores en 'De viernes'. Mediaset

Los hechos se remontan a 2021, cuando Cornejo y Madrid lideraban La Fábrica de la Tele, empresa responsable de la docuserie de Carrasco, emitida en Telecinco. Entonces, la nieta de Rocío Jurado les demandó por revelar una situación que protagonizó con su madre cuando tenía 16 años.

El juzgado archivó el caso, sin embargo, la nieta de Rocío Jurado recurrió a la Audiencia Provincial de Madrid, que ahora condena a los máximos responsables.

En la sentencia, a la que tuvo acceso EL ESPAÑOL este jueves, la justicia considera que los documentos mostrados en pantalla “contenían datos de la vida y de la intimidad de Rocío Flores Carrasco, que sucedieron cuando la misma era menor de edad, nacida el día 13 de octubre de 1996”.

“Datos que fueron difundidos sin su consentimiento ni autorización. Con la divulgación de esos datos e informaciones se revelaron aspectos personales, e íntimos de Rocío Flores Mohedano, que afectaban a la esfera privada de la misma", según se recoge el texto.

La emisión “estigmatiza a la perjudicada por un suceso aislado cuando era menor de edad, cuando su personalidad no estaba desarrollada, en plena adolescencia, vulnerando su honor, su intimidad y su propia imagen, obstaculizando su derecho a la reinserción social”.

Rocío Carrasco, en la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Mediaset España

La sentencia asegura que la información que se dio “formaba parte de un expediente judicial de menores. Expediente judicial, que, por su propia esencia, goza de especial protección, es de naturaleza reservada y confidencial, y, tiene un ámbito restringido".

"Difundiendo y leyendo esas informaciones, se revelaron aspectos muy íntimos de la menor, las entrevistas que el equipo psicosocial realizó a la menor en aquella época, las entrevistas con los familiares de la menor, la conclusión a la que llegaron, la sanción que en el marco del procedimiento de menores se le impuso, que sanción realizó y cómo fue su cumplimiento".

Mediaset, también condenada

La sentencia también condena a Mediaset España junto a Radical Change Contents como responsable subsidiaria, pues Telecinco “obtuvo un número importante de audiencia, fueron líderes”.

Todos los condenados, Adrián Madrid, Óscar Cornejo, La Fábrica de la Tele, Mediaset España y Radical Change Contents, pueden interponer un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un plazo de diez días.