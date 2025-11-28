'GH 20' confirma su batacazo: el reality firma nuevo mínimo en Telecinco mientras que Iker Jiménez lidera con récord

El programa no aprovecha la ausencia de Buenafuente y vuelve a caer en audiencia. Es también superado por 'Horizonte', en Cuatro.

Situación crítica la que está viviendo Gran Hermano 20. El reality no reacciona cuando va camino de cumplir un mes en antena, y este jueves volvió a caer en audiencia, firmando nuevo mínimo histórico.

El programa de Telecinco registró un 11% de cuota de pantalla, tres décimas menos que la semana anterior y reunió a solo 606.000 espectadores de media en Telecinco. En el access, GH 20 anotó un paupérrimo 5,4%.

El desastre es tal que hasta Horizonte, en Cuatro, le gana: Iker Jiménez obtuvo un 11,7% y 663.000 seguidores. El programa consigue su mejor resultado de la temporada en un día de especial tensión informativa, por la entrada en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García.

En su 4ª semana #GHGala4 sigue por encima de la media de @telecincoes al firmar un 11% de cuota, 606.000 y 1.638.000 espectadores únicos



👁️ 2ª opción de su franja, solo superada por @cuatro



👁️ 14.5% entre el público femenino#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/oAhNvkFtqF — Dos30' (@Dos30TV) November 28, 2025

