¿Será la final de 'Bailando con las estrellas' el último programa de Jesús Vázquez en Telecinco después de toda una vida?

La fecha del 29 de noviembre de 2025 podría ser un antes y un después en la carrera de Jesús Vázquez. La final de la segunda edición de Bailando con las estrellas podría ser el último programa que presente el ferrolano en Telecinco.

Esta es la lectura que se puede hacer atendiendo a las declaraciones que ha ido haciendo en diferentes entrevistas a lo largo de los últimos meses.

En el marco del pasado FesTVal de Vitoria, Jesús Vázquez deslizó que en diciembre acaba su contrato con Mediaset España. "A partir de enero empezaré a pensarme bien lo que quiero y lo que no quiero hacer. De hecho, hay vida ahí fuera. Después de este programa soy libre", dijo a El Televisero.

Se trata de una idea que ha madurado Jesús desde hace tiempo. En mayo, ante el estreno de La noche de los récords, aseguraba estar en un momento de su vida en el que el "mayor éxito es tener tiempo para hacer lo que me dé la gana".

"Mediaset y yo tenemos un entendimiento después de tantos años. Ellos ya saben los programas en los que yo me siento cómodo. Quieren mantenerme para cuando llega un formato de estas características", decía.

"A mí morir en el escenario me parece absurdo"

A principios de mes, y coincidiendo con el inicio de la tradicional campaña de Ferrero Rocher Juntos brillamos más que él mismo encabeza, Jesús Vázquez volvía a hablar sobre su futuro profesional.

"He cumplido 60 hace menos de un mes —el 9 de septiembre— y es ahí donde he hecho un parón en mi cabeza y he dicho 'llevas 35 años trabajando y tienes 60. ¿Cuánto te queda para que puedas disfrutar bien?", decía para asegurar rotundo lo siguiente: "A mí morir en el escenario me parece absurdo".

Jesús Vázquez y Valeria Mazza, su compañera en 'Bailando con las estrellas', en el FesTVal de Vitoria.

Fuentes cercanas al presentador no aclaran a BLUPER cuál será la relación de Jesús Vázquez con el grupo de Fuencarral, su 'casa' desde hace más de dos décadas, donde ha hecho prácticamente de todo.

De hecho, en su caso es prácticamente literal, porque recibió un Récord Guinness por ser el presentador con más formatos de televisión en lengua hispana: hasta un total de 46.

"¿Pero qué me queda ya por hacer? Podría hacer un programa de viajes, que eso me encantaría. Pero voy a dejar que la vida me vaya sorprendiendo, que hasta ahora no me ha ido mal", ha reconocido recientemente.

Fue La quinta marcha y Hablando se entiende la basca los programas que le catapultaron a la fama a principios de los noventa. Tras pasar por Canal Sur, Antena 3 y Telemadrid, Jesús fichó por Telecinco, donde se convertiría en el presentador estrella de la cadena.

La estrella de Telecinco

Jesús Vázquez empezó a ganarse la confianza de Vasile al conducir absolutamente todo: empezó por los debates de Gran Hermano y las dos primeras ediciones del VIP, el polémico Hotel Glam, y el inolvidable concurso Allá tú.

Después, el gallego se hizo el rey de los realities y los talents al conducir Operación Triunfo después de su paso por TVE, y Supervivientes, tras regresar de Antena 3. Más tarde, presentaría La Voz y Factor X en Telecinco, Pekín Express en Cuatro y hasta sería jurado en Got Talent.

Jesús Vázquez presentó 'La Voz' en Telecinco

Además, Paolo Vasile le encargó las Campanadas dos veces, las del 2020 y las de 2021, junto a Paz Padilla.

Telecinco perdería a uno de sus rostros más icónicos. Su adiós se produciría en un momento convulso para la cadena, sumida en una profunda crisis de audiencia de la que no consigue remontar. Al menos, Jesús podría presumir de despedirse tras liderar la noche de los sábados con Bailando con las estrellas.