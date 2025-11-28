Anabel Pantoja, la solución 'in extremis' de Telecinco para resucitar 'GH 20': su misión en la gala de este domingo

En Mediaset empiezan a desesperarse con Gran Hermano 20 y no es para menos, a juzgar por las audiencias. La gala de este jueves, 27 de noviembre, firmó un nuevo mínimo histórico: un 11% de cuota de pantalla, reuniendo solo a 606.000 espectadores.

El formato de Zeppelin TV cae tres décimas respecto a la semana pasada y Telecinco es superada por su ‘hermana menor’. Horizonte, con Iker Jiménez, registró un 11,7% de share y 663.000 seguidores en Cuatro. Es el mejor resultado de la temporada y el segundo mejor de toda su historia.

Ante este panorama, Fuencarral realiza una maniobra que, por otro lado, no es novedosa cuando las cosas se complican para el GH de anónimos: meter a famosos en la casa. Y la elegida es Anabel Pantoja, junto con dos concursantes de la pasada edición, Edi Insua y Violeta Crespo.

Esto quiere decir que la ‘sobrinísima’ se duplica este fin de semana en Telecinco. El sábado, competirá en la gran final de Bailando con las estrellas, donde se juega la victoria con Jorge González, Nerea Rodríguez y Nona Sobo. El domingo, tras El debate de las tentaciones, accederá al inmueble ubicado en Tres Cantos.

Como explica Mediaset en nota de prensa, en la entrega presentada por Ion Aramendi a partir de las 23:00 horas, Pantoja, Insua y Crespo serán “invitados especiales” y “padrinos”, cuya misión será “apoyar a los participantes en la nueva prueba semanal de reality show”.

El debate de 'GH 20', presentado por Ion Aramendi. Mediaset España

Se trata de “una de las clásicas del formato” y en ella Anabel tendrá mucho que aportar gracias a su reciente formación en danza. Y es que los habitantes de la casa “tendrán que preparar y ensayar una coreografía grupal”.

Por su parte, Edi y Violeta también tienen experiencia en baile. Él fue concursante del talent Bailamos Celebrity, de Televisión de Galicia. Ella llegó a ser su pareja de baile en el programa de la cadena autonómica, al ritmo de la bachata Propuesta Indecente, de Romeo Santos.

Además, será noche de salvación en el debate de GH. Belén, José Manuel, Joon y Patricia son los concursantes que están en la cuerda floja, y los habitantes de la casa podrán luchar por un privilegio en las próximas nominaciones.

En su entrevista con BLUPER para calentar motores para el cierre de Bailando con las estrellas, la primera expulsada de Gran Hermano VIP 7 reflexionaba sobre el peso de los formatos de telerrealidad en la cadena. “Lo importante es que refuercen los realities, que la gente se entretenga mucho”.

“Yo, por ejemplo, me engancho más a un reality que al típico programa donde se va a hablar de gente. Me gustan mucho estos proyectos como un Supervivientes, un Bailando con las estrellas, GH...”, reconocía la sobrina de Isabel Pantoja.