Leire Martínez confiesa que ha recibido amenazas de muerte por su papel de jurado en 'OT': "No me había pasado en la vida"

En este Operación Triunfo 2025, Leire Martínez se estrenó como jurado de un programa de televisión. Un rol, en ocasiones, nada agradecido. Y es que la cantante ha confesado haber recibido amenazas de muerte de parte de un intenso 'fandom' en desacuerdo con algunas de sus decisiones.

Martínez se sinceró en la entrega de este miércoles, 26 de noviembre, de Conexión OT, frente a Miriam Rodríguez. "Cuando me lo plantearon, ni me lo pensé. No tuve ninguna duda. Y cuando acepté la gente me decía: 'Bueno, el 'fandom', los comentarios'. Os van a dar caña", desvelaba la vasca.

La exvocalista de La Oreja de Van Gogh pensaba que no sería "para tanto". "¿Lo es?", preguntó Rodríguez. Y la entrevistada soltó la 'bomba': "A ver, lo es si tú le das importancia, también te lo digo. Puede serlo. A mí me han amenazado de muerte".

Miriam no se lo podía creer. "Sí, por nominar a Lucía. Y eso no me había pasado en la vida. No hay que justificar estos hábitos, no hay que normalizarlos. Están fatal y hay que denunciar este tipo de conductas y mensajes, pero... Bueno, sin 'peros'. Ya está", respondió la artista.

Y Leire Martínez prosiguió: "Entiendo el momento de calentón. Nunca debemos cruzar estos límites en cuanto a violencia. Creo que ninguna amenaza es real y tiene que ver con la pasión que mueven este tipo de programas, pero, bueno".

Leire Martínez, en el 'Conexión OT' de este miércoles. Prime Video

Con todo y por fortuna, Leire reconoció que este tipo de usuarios, "los que se descontrolan hasta el punto de dar ese paso", son minoría entre los espectadores del talent de Prime Video.

"Es 'heavy'. El formato de OT y su 'fandom' son muy intensos, pero creo que hay gente que no llega a ser consciente de esa intensidad que hay detrás de ciertas cuentas o ciertos perfiles", reflexionó Miriam, que también sabe de lo que habla, pues fue finalista de OT 2017.

"Si abres a veces cierta red social te encuentras con un mundo... No está bien, no es justificable. Entiendo la intensidad y creo que hace que funcione OT, pero tú estás ocupando un puesto de trabajo y es un concurso cuyo funcionamiento entiende todo el mundo", aseguró la joven.

Las confesiones de Leire Martínez no terminaron ahí. Miriam Rodríguez destacó que había sido "un año de importantes cambios profesionales" para la donostiarra, entre su desagradable salida de LODVG y la vuelta de Amaia Montero al grupo.

En ese punto de la charla, Rodríguez quiso saber si Martínez se veía como jurado de un espacio como OT. "A priori, nunca me he considerado una entidad suficiente como para dar consejos a nadie", desveló. Eso sí, "los años acaban dando experiencia"