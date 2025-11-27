Condenan a Óscar Cornejo y Adrián Madrid a 2 años de cárcel por revelar un suceso de Rocío Flores cuando era menor

Óscar Cornejo y Adrián Madrid, los dueños de La Osa Producciones, han sido condenados por la Audiencia Provincial de Madrid a dos años de prisión, una indemnización de 200.000 euros a Rocío Flores y dos años de inhabilitación como "autores criminalmente responsables" de un delito de revelación de secretos por desvelar en televisión el episodio de Rocío Flores cuando era menor con su madre Rocío Carrasco.

Los hechos se remontan a cuando los actuales responsables de los programas de TVE Directo al grano y Malas lenguas lideraban La Fábrica de la Tele, la compañía responsable de Sálvame y de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva. Fue en este programa donde se habló públicamente de este episodio.

Por entonces, Rocío Flores demandó a Óscar Cornejo y Adrián Madrid por revelar en el documental el suceso que protagonizó con su madre cuando todavía era menor. El juzgado archivó el caso, sin embargo, la nieta de Rocío Jurado recurrió a la Audiencia Provincial de Madrid, que ahora condena a los máximos responsables.

La justicia considera que los documentos mostrados en la docuserie "contenían datos de la vida y de la intimidad de Rocío Flores Carrasco, que sucedieron cuando la misma era menor de edad, nacida el día 13 de octubre de 1996, datos que fueron difundidos sin su consentimiento ni autorización".

"Con la divulgación de esos datos e informaciones se revelaron aspectos personales, e íntimos de Rocío Flores Mohedano, que afectaban a la esfera privada de la misma", según recoge El Mundo.

Rocío Flores en una imagen de archivo.

"Se ha estigmatizado a la perjudicada, por un suceso aislado cuando era menor de edad, cuando su personalidad no estaba desarrollada, en plena adolescencia, vulnerando su honor, su intimidad, su propia imagen, y obstaculizando su derecho a la reinserción social", añade la Audiencia Provincial.

La sentencia asegura que la información que se dio "formaba parte de un expediente judicial de menores. Expediente judicial, que, por su propia esencia, goza de especial protección, es de naturaleza reservada y confidencial, y, tiene un ámbito restringido".

"Difundiendo y leyendo esas informaciones, se revelaron aspectos muy íntimos de la menor, las entrevistas que el equipo psicosocial realizó a la menor en aquella época, las entrevistas con los familiares de la menor, la conclusión a la que llegaron, la sanción que en el marco del procedimiento de menores se le impuso, que sanción realizó y cómo fue su cumplimiento".

La sentencia también expone que el episodio protagonizado por Rocío Flores pertenecía a su "intimidad", aunque no fuese un secreto: "No justifica que se incorporaran en el documental, documentos e informaciones que estaban incorporados en un expediente judicial, y, por tanto, se revelaran datos reservados de carácter personal y familiar".

"Es innegable, que su difusión y divulgación, supone un atentado a la esfera íntima, personal y familiar de la menor, en la actualidad, mayor de edad", sentencia la Sección número 29 de la Audiencia Provincial de Madrid.