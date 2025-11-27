Buenafuente y sus otras bajas médicas: cuando fue sustituido por Broncano, Berto Romero o la propia Silvia Abril

Andreu Buenafuente en uno de sus monólogos de 'Futuro imperfecto'. RTVE

La noticia saltó a primera hora de la tarde del pasado viernes, 21 de noviembre: El Terrat anunciaba un "parón temporal" en la agenda profesional de Andreu Buenafuente por "prescripción médica".

"Necesito parar para recuperarme y volver con la energía que se merece todo lo que hago", decía el comunicado de la productora, y del que se hacía eco RTVE en redes sociales.

El alarmante comunicado se producía tres días después de saberse que el catalán presentará las Campanadas de RTVE junto a Silvia Abril, su mujer.

Y aunque su baja hace que Futuro imperfecto tenga que hacer un alto en su corto pero exitoso periplo en el prime time de La 1, BLUPER confirmó que los planes para Nochevieja siguen intactos y que Buenafuente se comerá las uvas delante de toda España el próximo 31 de diciembre.

Esta semana se sabía que los responsables de RTVE han decidido mantener su programa en la noche de los jueves, aunque lo hará con un refrito con los mejores momentos y que llevará por título Best of futuro imperfecto.

Con este especial que se alargará hasta las 00:25 según la programación, los responsables de la televisión pública esperan retener a los espectadores ante un Gran Hermano que se la juega en Telecinco: el histórico formato se encuentra en mínimos de audiencia.

Lo cierto es que no es la primera vez que Buenafuente se ve obligado a causar baja en su puesto de trabajo por un motivo de salud. En 2017, estuvo de baja por una infección bacteriana y tuvo que ser sustituido en Late Motiv por David Broncano, Berto Romero y Javier Coronas.

Algo parecido ocurrió dos años después, cuando el catalán se ausentó del programa de Movistar Plus+ a causa de una operación de espalda. Aquella vez, Buenafuente cedió la presentación de Late Motiv a sus colaboradores.

Miguel Maldonado, Javier Coronas, Facu Díaz, Raúl Cimas, Bob Pop y Silvia Abril se fueron turnando al frente del espacio que emitía el canal #0 en las dos semanas que permaneció recuperándose de la intervención.

Lo hicieron con gracia, por cierto, a través de un gag en el que Andreu les pedía el encargo.

Habrá que ver cómo funciona en audiencia en Futuro imperfecto este jueves sin Buenafuente para saber si TVE decide volver a emitir el programa sin él las próximas semanas.

En redes sociales, ya ha habido quien ha planteado la posibilidad de que se siga emitiendo nuevas entregas del espacio, pero con otros rostros al frente.

"Igual que Late Motiv tuvo varios presentadores durante una baja médica de Buenafuente, ahora que se ve obligado a tomar un descanso sería una buena oportunidad para ver Futuro imperfecto presentado por varios humoristas del país", escribía el periodista Marc Gabernet en la red social X.

La baja de Buenafuente vuelve a dar visibilidad a los problemas de salud mental. Su caso es especialmente importante porque al tratarse de un rostro que está en primera línea mediática, normaliza el hecho de parar cuando ya no se puede más.

Siete años en terapia

De hecho, ya tuvo que hacer un parón hace 26 años. Así lo contaba en La matemática del espejo, el programa de Carlos del Amor en La 2, en el año 2022.

"Hay un trastorno potente de estrés y ansiedad... lo llaman 'burnout'. Que es cuando estás quemado. Es algo más que el estrés. Es estrés sostenido, que por tanto no te recuperas. No haces pie. Y eso me pasa en el 99 y entonces paro un año. Pero muy mal parado, ahora pararía mejor".

Buenafuente, durante la entrevista con Carlos del Amor en 'La matemática del espejo'.

"Hubo una época que me veía incapaz de subir a un escenario. Pero nunca dudé de que seguiría en esto", reconocía en esta entrevista, desvelando que estuvo siete años en terapia.