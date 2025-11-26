Jorge Javier, dueño y señor de las tardes de Telecinco: por qué su diario se ha ganado una nueva (y merecida) renovación

La nueva Telecinco mantiene dos cosas de la era Vasile: la primera es que Ana Rosa continúa siendo el motor de la cadena en la mañana. Y la segunda es que Jorge Javier se ha vuelto a erigir como dueño y señor de sus tardes.

Lo era con Sálvame y lo es ahora con El diario de Jorge, el talk show que Mediaset lanzó el verano pasado en las sobremesas.

El programa producido por Boomerang tiene prácticamente asegurado llegar a los dos años en antena, después de que este martes, 25 de noviembre, el grupo con sede en Fuencarral anunciara una renovación (otra más) por 147 entregas más.

De hecho, fue tan solo hace un mes, cuando Telecinco decidió alargar la vida de El diario de Jorge, celebrando así los 300 programas.

Lo cierto es que el programa se ha ganado a pulso la renovación. El diario de Jorge viene a ser la tabla de salvación a la que se agarra el canal en la tarde: es la oferta más competitiva en una franja que sigue sin captar esos espectadores que merendaban con Sálvame de fondo.

Así lo dicen los datos de audiencia. El programa promedia esta temporada un 9,6% de cuota de pantalla, un dato que aunque tampoco es para tirar cohetes, invita a un cierto optimismo teniendo en cuenta la delicada situación en la que se encuentra Telecinco.

Además, la tendencia es positiva y el programa ha crecido dos puntos respecto al mismo periodo del año anterior. En noviembre, el t show firma el mejor mes de los últimos nueve en espectadores, con una media de 767.000 y un 9,7% de share.

A fuego lento

Con su diario, Jorge Javier iniciaba con ilusión una nueva etapa en las tardes tras pegarse un batacazo con Cuentos chinos.

"Llega en un momento en el que este trabajo lo que te tiene que provocar es disfrutar. Los miedos y las inseguridades ya no están", decía el día en el que el programa veía la luz ante los medios.

El catalán estaba tranquilo porque sabía que la cadena iba a tener paciencia con el programa: "Como todos los diarios hay que hacerlos poco a poco. La curva te va enseñando y hay que saber leerla".

Y así fue, porque el formato empezó a emitirse en la sobremesa, un tramo prácticamente inexpugnable para Sueños de libertad. El diario mejoró con el cambio de hora, pasando a emitirse de 18:30 a 20:00 desde el pasado 24 de febrero.

Jorge Javier con una invitada de su diario.

El talk show puede presumir de liderar frente a Sonsoles en días puntuales. Pero, lo más importante, es que se trata de la única oferta de la tarde de Telecinco que traspasa la barrera del 10%. Ni El tiempo justo de Joaquín Prat ni Agárrate al sillón (que podría tener los días contados) lo consigue.

Pero no solo el horario hizo subir la audiencia. También las historias. Y es que al principio los protagonistas estaban demasiado impostados al venir de las redes sociales. Ahora, los testimonios son más auténticos y el público no se despega de las historias en las que hay de por medio una prueba de ADN.

Parte de esa responsabilidad la tiene Raúl García. El que fuera director de El diario de Patricia regresaba en febrero a Boomerang TV para encabezar el área de no ficción de la compañía en sustitución de Encarna Pardo.

Y Jorge Javier también, por supuesto. El presentador ha hecho suyo el programa y se está desenvolviendo como pez en el agua en todos estos dramas familiares. Su diario es su rinconcito donde 'olvida' los malos datos de audiencia que está teniendo Gran Hermano 20, que se encuentra en mínimos históricos.

Pero, como El diario, el comunicador de 55 años tiene cuerda para rato en Mediaset. Al menos, hasta 2027, tras firmar en julio de 2024 un nuevo contrato de larga duración con la que ha sido y es su casa desde hace más de dos décadas.