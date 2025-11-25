José Andrés, sobre la dana: “Los valencianos se ayudaron entre ellos mientras los políticos se echaban la culpa"

El chef José Andrés, invitado de este martes en 'El Hormiguero' Atresmedia

“Hoy ha venido a divertirse a El hormiguero el chef y fundador de World Central Kitchen, José Andrés”, informaba Pablo Motos nada más arrancar el show de Antena 3.

La actitud bromista del invitado no auguraba los ojos vidriosos que mostraría más tarde: “No aplaudáis, que no os voy a cocinar”, pedía entre risas.

Pablo Motos explicaba al inicio de la entrevista que otro chef, Rafael Vidal, había acudido antes del espacio para preparar una paella a las 140 personas del equipo. Vidal es cocinero experto en paellas valencianas y amigo de José Andrés.

“Nos has hecho tan felices al equipo de El Hormiguero que no te lo puedo agradecer”, compartía el presentador con el cocinero acerca de la visita de Vidal.

“¡Viva la paella valenciana!”, exclamaba el chef. Posteriormente explicaba con simpatía la insistencia de Vidal para cocinar en el programa de Antena 3.

En ese momento cambió el tono de voz de José Andrés. Y tragó saliva.

“Ese señor, y muchos como él cada día, aparecía en cada pueblo de Valencia afectado por la dana a hacer comida fresca a cualquier persona que la necesitara”, contaba.

“Personas como él son grandes. Por eso en la dana vimos lo mejor de España cada día en cada rincón de Valencia”, desarrollaba el chef manteniendo el tipo como podía.

Pablo Motos aprovechó “como valenciano” para darle las gracias. “Vosotros estuvisteis desde el principio. Por mucho que diga el Gobierno que estuvo desde el primer momento”, apostilló el presentador.

Pablo Motos cocinando una paella junto al chef Rafael Vidal en 'El Hormiguero' Atresmedia

José Andrés destacó la labor de su fundación, creada a raíz del terremoto en Haití de 2010. “En World Central Kitchen intentamos siempre llegar antes de situaciones como estas. Cuando vimos el parte meteorológico teníamos a la gente en Madrid preparada”, revelaba el cocinero.

Cuando continuaba explicando el relato se le empezó a quebrar la voz al invitado aunque intentaba disimularlo con los ojos vidriosos. “Ese día fatídico, cuando amanece en Valencia y vimos lo que aconteció, ya había gente de World Central Kitchen”, subrayaba el cocinero.

“Intentamos ser rápidos porque la comida y el agua no pueden esperar. La gente quiere que estemos a su lado en ese momento, que es cuando más lo necesita”, decía el invitado.

“Había ancianos que vivían en una cuarta o quinta planta. Nadie les iba a traer la comida porque no había electricidad. Había que tener equipos para subirles la comida. No subir un día y hacerse la foto. Cada día”, enfatizaba José Andrés.

José Andrés también aprovechó para hacer una reflexión: “Cuando tenemos una clase política que se echa la culpa de unos a otros, ahí estuvieron los valencianos ayudándose entre ellos”.