Quién es Kimberley Tell, protagonista de 'Ena', la nueva ficción histórica de RTVE

Este 24 de noviembre se estrena Ena, después de La Revuelta, en La 1. La serie es una “superproducción histórica sobre la vida de Victoria Eugenia de Battenberg”, abuela de Felipe VI.

En ella, se narra la vida de la que fue reina de España entre el 31 de mayo de 1906 y el 14 de abril de 1931, fecha en que se instaura la II República.

Kimberley Tell es la encargada de ponerse en la piel de Victoria Eugenia, también conocida como Ena, como la llamaba cariñosamente su familia, en su primer papel protagonista.

Kimberley Tell nació en Lanzarote en 1989 y es hija de madre inglesa y padre danés.

Además de a la actuación, la actriz se dedica a la música y es una apasionada de la pintura. Esto se entiende mejor al saber que acudió a Barcelona a estudiar Bellas Artes. En cualquier caso, no es ajena a ponerse delante de la cámara.

Pudimos verla interpretar a Pilar en Hierro, la producción de Movistar+ protagonizada por Candela Peña. En esta ficción, un thriller que sucede en la isla canaria del mismo nombre, Tell es la novia del joven cuyo asesinato debe resolver la jueza de la isla (Peña).

La primera vez que la vimos en la pequeña pantalla fue durante un episodio de la célebre Velvet, protagonizada por Paula Echevarría y Miguel Ángel Silvestre. Fue un papel esporádico en el que se ponía en la piel de Grace Kelly, ya convertida en la princesa Gracia de Mónaco.

Este papel supuso el inicio de una carrera que la llevaría a participar en series como Buscando el norte o Cuéntame cómo pasó.

Kimberley Tell en 'Ena', la nueva ficción histórica de RTVE RTVE

Su faceta más musical cristalizó con el lanzamiento en 2020 de su primer EP 135, después de haber lanzado varios singles, entre ellos, una versión de lo más movida de Hoy no me puedo levantar de Mecano. Uno de sus temas, Trihte, llegó incluso a colarse en la banda sonora de uno de los episodios de la mítica Élite.

En 2022 publicó su primer álbum completo, Error 404. Hasta el momento, acumula más de 50.000 oyentes mensuales en Spotify y sus canciones acumulan millones de reproducciones.

La artista también se muestra bastante activa en redes sociales donde -hasta el momento- cuenta con 35.000 seguidores en Instagram.

Respecto de su trabajo en Ena, la actriz ha compartido en la plataforma que le hace “mucha ilusión” que por fin se pueda ver “el trabajo de todo el equipo maravilloso”. “¡Espero que la disfrutéis!”, ha añadido en el post de la red social.

“Hoy se estrena Ena en RTVE donde he tenido la fortuna y el honor de interpretar a la Reina Victoria Eugenia de Battenberg”, ha añadido.

Candela Peña ha querido felicitar a la canaria en este post con el siguiente comentario: “Amiguita, que vaya increíble”. Tell ha agradecido sus palabras: “Gracias, preciosa, ojalá verte pronto”.

A pesar de nacer en nuestro país y ser española, Kimberley Tell también cuenta con nacionalidad británica, al igual que la monarca a la que da vida en la serie. En Ena, la canaria se encargará de interpretar los momentos más duros de Victoria Eugenia.

La monarca nunca se sintió querida ni aceptada en nuestro país, fue una mujer moderna en un ambiente tradicional y sufrió las continuas infidelidades de Alfonso XIII de Borbón. Además, la transmisión de la hemofilia a sus hijos supuso una dura prueba para la convivencia y la sucesión.

No obstante, Victoria Eugenia desarrolló un instinto político que fue clave para su hijo Juan y para su nieto Juan Carlos, cuya educación supervisó desde niño.

La serie viene avalada por Javier Olivares como showrunner, creador de Isabel y El ministerio del tiempo y está basada en la novela del mismo nombre: Ena, de Pilar Eyre.