Un fallo técnico paraliza 'Fiesta': un problema provoca que el sonido de la actuación del grupo La Llave se interrumpa

Si hay un programa que sabe de interrupciones en directo, ese es Fiesta. Convertidos en un clásico para dar informaciones de última hora, lo que el magacín no esperaba era que un problema técnico dejase a su grupo musical invitado a mitad de su actuación.

Este domingo, 23 de noviembre, se presentaba en el magacín presentado por Emma García La Llave. Se trata de un grupo de pop rock flamenco que venía a presentar su tema No lo consigo. Se trata de una nueva versión de un single que lanzaron hace un año.

Lo que iba a ser una presentación habitual en el programa, uno de los pocos que da espacio a la música en fines de semana, terminó en un momento de gazapo técnico.

En plena actuación, que era en playback, Aarón Blasco, Eu Sobrino y Agustín Sánchez vieron cómo el audio se iba completamente. Justo en el momento en el que iba a cantar el estribillo, se iba completamente el sonido.

Con caras perplejas y sin saber qué hacer, la banda se quedó a la espera de saber qué había ocurrido. A pesar del error, el playback se fue en un momento en el que estaban a punto de cantar.

La Llave y Emma García en 'Fiesta'. Mediaset

Con lo cual, se evitó una situación como la que vivió Chayo Mohedano cuando se le cayó el micro en plena actuación en El programa de Ana Rosa, en el que se vio de manera muy incómoda que cantaba en playback.

Aunque es habitual que los artistas canten en playback en las promociones en programas de televisión, que suceda un fallo como el que ha vivido La Llave hace que se pierda ese ‘contrato no escrito’ entre el público y el programa a la hora de presenciar estas actuaciones.

El grupo "La llave" actuando en playback en #Fiesta23N y de repente se ha ido la música.



Las caras del grupo han sido un poema enorme.pic.twitter.com/RYJdxda4Bp — M 📺 (@casasola_89) November 23, 2025

Ante el fallo, Emma García no dudó en pedir disculpas rápidamente, recalcando que el grupo iba a poder interpretar de nuevo su tema.

Tras una pausa publicitaria en la que se solucionaron los problemas, La Llave pudo actuar sin problemas. De hecho, la presentadora les dio las gracias a los tres por “su generosidad”.

“Da gusto ver talento, además de conocer a buenas personas”, expresaba la de Ordizia. Todo el equipo de colaboradores fue a aupar al grupo andaluz-madrileño.

No obstante, Blasco, Sobrino y Sánchez se quedaron con una espinita por lo sucedido. Por ello, pidieron cantar a capella de manera espontánea. La presentadora no dudó en decir que sí.

Brevemente, los tres interpretaron en directo la canción, mostrando su talento en pantalla y sin playback. Un incidente que ha quedado en una anécdota.