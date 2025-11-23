Anabel Pantoja felicita a su hija en 'Bailando con las estrellas': "Hace un año, di a luz a lo más grande que tengo"

Anabel Pantoja se ha convertido en finalista de la segunda edición de Bailando con las estrellas en Telecinco. Una noche que ha sido doblemente emotiva para la influencer. En pleno directo, la sobrina de la tonadillera celebraba el primer cumpleaños de su hija Alma.

Tras la valoración del jurado de su salsa, que no estuvo exenta de polémica, la creadora de contenido aprovechaba. Fue cuando Jesús Vázquez le preguntó cómo recibía la votación, cuando la sevillana optó por reconducir su reacción a felicitar a su niña.

“No sé si será mi último programa aquí. No me voy a despedir todavía. Pero como no lo sé, esta actuación es muy especial. A las doce [de la madrugada] es día 23 [de noviembre]”, comenzaba, ya emocionándose.

“Hace un año, di a luz a lo más grande que tengo en mi casa. A esta hora estará dormida. Pero te quiero, Alma. ¡Feliz cumpleaños!”, concluía la influencer, quien contenía las lágrimas mientras el público aplaudía fervorosamente.

La sobrina de Isabel Pantoja volvió a estar en la cuerda floja por parte del jurado. Los cinco le dieron la puntuación más baja de los cinco concursantes restantes que quedaban.

Jesús Vázquez, Anabel Pantoja y Álvaro Cuenca en 'Bailando con las estrellas'. Mediaset

Sin embargo, el público salvó otra vez a la creadora de contenidos, provocando que fuesen Nerea Rodríguez y Blanca Romero las que tuvieran que enfrentarse a la segunda prueba eliminatoria de la noche.

El jurado, casi de forma unánime, salvó a la exparticipante de Operación Triunfo. La actriz de Física o química se quedó así a las puertas de la final. Pantoja buscará así convertirse en la sucesora de María Isabel como ganadora del talent de baile.

Pantoja tendrá que lidiar con tres favoritos del jurado: Jorge González, Nona Sobo y Nerea Rodríguez.

Los finalistas de 'Bailando con las estrellas' 2025. Mediaset

Una noche redonda para la influencer. Su felicitación a Alma ha seguido a lo largo de este domingo 23 de noviembre. La sevillana ha compartido una emotiva carta en la que dedica palabras de cariño a su hija.

“Hace un año, estabas dentro de mí, empezaste a formar todo tu cuerpecito ahí. Tu corazón latía desde dentro, yo lo sentía y es tan alucinante. La vida. Feliz cumpleaños, princesa”, ha escrito en un post en Instagram.

Pero la guinda ha venido con el vídeo que acompañaba al post. La propia Anabel narraba en off una serie de imágenes que resumen este primer año de vida de su bebé.

“Alma, naciste al lado del mar. En una isla preciosa que es nuestro hogar y nuestra casa. Bajo ese cielo, estamos a salvo. Eso sí, tienes sangre sevillana y sangre cordobesa y vas a vivir todo lo que hemos vivido papi y yo”, expresaba la influencer.

“Nuestro Rocío, nuestras tradiciones. Sobre todo, la Semana Santa en Sevilla y Córdoba con papá, que le encanta. Siempre vamos a tener nuestro refugio y nuestro palacio para volver, que es la playa, el hogar, el mar, el sol, la arena que tanto te gusta”, declaraba a su hija.