Preguntan a Carmen Borrego sobre el despido de Lequio, dos días después, y ella reacciona: “Tengo que hablar con él”

En Mediaset se sigue en estado de shock tras el despido fulminante de Alessandro Lequio, tras más de dos décadas como colaborador, tras la entrevista de Antonia Dell’Atte recordando que fue víctima suya de violencia machista.

Las reacciones siguen produciéndose, al menos fuera de Mediaset. El asunto fue ampliamente comentado en No somos nadie el pasado jueves 20 de diciembre, con María Patiño admitiendo que creyó en Lequio.

“Personas como Ana Obregón, y yo misma, fuimos víctimas de un engaño”, señalaba la periodista. “Después de un trabajo, he logrado saber la manera en la que Alessandro Lequio, a algunas personas de la prensa, entre las que me encuentro, nos engañó”, añadió.

Un día después, Marta Riesco conseguía unas declaraciones de una figura ligada a Mediaset: Carmen Borrego.

La reportera abordaba a la colaboradora de Vamos a ver a la salida de un evento. Tras felicitarle por las fiestas, Riesco le preguntaba directamente por el tema de Lequio.

La hermana de Terelu Campos se negó a pronunciarse sobre el tema. Eso sí, quiso dejar claro que era por decisión propia, dado que Riesco le preguntó también que si no hablaba por presiones del grupo de comunicación en el que trabaja.

“A mí nadie me dice nada. Pero como no sé lo que ha pasado, no voy a hablar”, señalaba la tertuliana.

Eso sí, Borrego señalaba que pensaba tener una conversación con Lequio. “Hablaré con él”, le respondió a Riesco. “Siento el despido de cualquiera”, añadía ante la pregunta de la reportera sobre si lamentaba el cese de la relación laboral entre el italiano y Mediaset.

La salida de Lequio del grupo de comunicación se ha debido tras la entrevista que Dell’Atte concedió a El País en octubre de este 2025. La modelo denunciaba haber sido víctima de violencia física y mental durante su matrimonio con Lequio.

Un mes después, tras reuniones entre Mediaset y el equipo legal de la presentadora, en el que se adjuntaron documentos judiciales que avalaban su testimonio, el grupo de comunicación optó por despedir al también ex de Ana Obregón.

Se trató de una decisión que se tomó de manera conjunta entre Mediaset España y Unicorn Content, productora de los formatos en los que colaboraba. Un hecho que avanzó El País y pudo verificar BLUPER.

Un día después de su marcha de la compañía, no hubo referencia alguna a su salida. Ni en El programa de Ana Rosa ni en Vamos a ver se habló del tema. Solamente su ausencia en la tertulia del segundo programa hizo que el público notase su despido.