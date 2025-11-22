Iker Jiménez se queda atónito al saber que Milei es seguidor de 'Horizonte': "Da un poco de vértigo saber que nos ve"

Iker Jiménez en 'Horizonte' y una imagen de archivo de Javier Milei. Mediaset/Efe

La sentencia al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha traspasado fronteras. Su histórica condena, dos años de inhabilitación por el Tribunal Supremo por un delito de “revelación de secretos”, se ha comentado en los principales rotativos del mundo. Entre ellos, Argentina.

Javier Milei no ha dudado en compartir la noticia en sus redes sociales. Inicialmente, reposteó en su cuenta de X un fragmento del programa que compartió su compatriota, Martín Varsavsky.

Varsavsky es un colaborador habitual del programa y justo intervenía en la reacción en el programa a la condena al fiscal general del Estado. Con lo cual, era lógico que el argentino compartiese su intervención en el espacio presentado por Iker Jiménez.

Lo que nadie predijo era que Milei no sólo repostease la intervención de Varsavsky, sino reaccionó a la noticia de la condena de García Ortiz comentando el vídeo.

“Socialismo 1.0.1. En todas sus versiones siempre van a jugar sucio y si están en el poder, lo hacen de manera más violenta. El socialismo es siempre, y en todo lugar, un fenómeno empobrecedor y violento. Fin”, escribía en su cuenta de X.

SOCIALISMO 1.0.1.

En todas sus versiones siempre van a jugar sucio y si están en el poder lo hacen de manera más violenta.

El socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor y violento.

Fin. https://t.co/XsdCIvcRmV — Javier Milei (@JMilei) November 21, 2025

Ante este post, Jiménez reaccionaba también. El presentador se mostraba emocionado en la misma red social ante la referencia a su programa por parte del jefe de Estado del país sudamericano.

“¡Da un poco de vértigo saber que Javier Milei también nos ve! ¿Y quién más que ni imagináis verá Horizonte?”, escribía a modo de reacción del presidente argentino.

Da un poco de vértigo saber que @JMilei también nos ve!!! 😬😬

¿Y quién más que ni imagináis verá #Horizonte? https://t.co/7pzCZXIhjU — Iker Jiménez (@navedelmisterio) November 21, 2025

La sexta tanda de su programa en Cuatro está siendo un éxito de audiencias. El pasado 20 de noviembre, el formato marcó récord de temporada con un 10,3% de cuota y 618.000 espectadores.

La sentencia a García Ortiz ha impulsado los datos de Horizonte. Es más, en las dos semanas previas en las que se abordó el juicio al fiscal general del Estado, el formato firmó un 9,1% y un 9% de share, respectivamente.

Además de ser inhabilitado durante dos años, García Ortiz deberá indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, por daños morales.

También García Ortiz ha sido multado con 7.200 euros el mismo delito de “revelación de secretos”. La condena responde a que el fiscal general del Estado filtró un correo electrónico en el que el abogado de González Amador reconocía dos delitos fiscales. Posteriormente, se publicó una nota de prensa reiterando esa información.

El Tribunal Supremo ha considerado que esto vulneró la presunción de inocencia y el derecho de defensa de la pareja de Díaz Ayuso.