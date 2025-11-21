Los datos que evidencian el fracaso de 'Gran Hermano 20' en Telecinco: el reality apenas reúne a 640.000 espectadores

Gran Hermano sigue sin reaccionar. El reality de Telecinco no termina de despegar en audiencias cuando la convivencia ya ha superado las dos semanas.

El programa que presenta Jorge Javier Vázquez está cosechando unos datos que están muy por debajo de lo que se espera de un formato como GH.

Este jueves, 20 de septiembre, el formato de telerrealidad volvió a marcar mínimo histórico al bajar cinco décimas el dato que marcó hace siete días. La gala de GH anotó un 11,3% de share y reunió solo a 636.000 espectadores de media.

Buenafuente se ha consolidado como líder de la noche de los jueves, ampliando su ventaja con GH. Futuro imperfecto firmó un 14,3% en La 1. Récord de temporada para celebrar que el showman dará las Campanadas junto a Silvia Abril en RTVE.

El reality solo aventaja en un punto a Horizonte, el programa de Iker Jiménez en Cuatro, la cadena hermana, que crece a su segundo mejor dato gracias a la condena al fiscal general del Estado.

Continúan las experiencias de #GHGala3 alcanzando el 11.3% de cuota, 636.000 y 1.679.000 espectadores únicos



👁️ +28% de plusvalías



👁️ 16% de 25 a 44 años#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/TNXHMZar7U — Dos30' (@Dos30TV) November 21, 2025

Los problemas para Telecinco con GH empiezan en el access prime time. Aquí, el reality cae hasta la quinta posición.

Al contrario de lo que ocurre con La isla de las tentaciones, que sí se ha convertido en una alternativa al pulso entre Pablo Motos y David Broncano, GH ni siquiera se les acerca.

Este jueves, El Hormiguero obtuvo un 15,6% con Marta Sánchez, tan solo un punto por encima de La Revuelta (14,6%), adonde acudió Alejandro Sanz.

GH firma en este tramo un 6,3%, superado por First Dates (7,3%) y El intermedio (8,4%).

Nave de pruebas de 'GH 20'.

Otro dato preocupante para Mediaset es que, este jueves, Telecinco apenas consigue rebasar la psicológica barrera del doble dígito.

Ni siquiera con uno de sus formatos estrella. El canal anota un 8,8%, muy por detrás de Antena 3 (13,9%) y La 1 (13,6%).

Tendencia negativa

Estos datos confirman la tendencia negativa que viene arrastrando el programa desde su estreno el pasado jueves 6 con la nueva casa de Tres Cantos como el gran reclamo.

GH 20 se estrenó líder con un 15,8%, pero no evitó firmar su peor arranque en toda su historia. A partir de aquí, fue cuesta abajo y sin frenos como se muestra a continuación.

Gala 1: 15,8% y 889.000 espectadores

Gala 2: 11,9% y 714.000 espectadores

Gala 3: 11,3% y 636.000 espectadores

El primer debate dominical de Ion Aramendi (9,4%) encendió las alarmas. Después, la tira diaria presentada por Jorge Javier acabó cancelándose después de cuatro emisiones por los malos datos: se movía en torno al 5%, lastrando al informativo de Franganillo.

Hay que decir que Telecinco está intentando por todas las formas avivar el concurso. Y lo está haciendo con ayuda de La isla de las tentaciones, que es el que está tirando del carro del prime time del canal de Fuencarral.

La cadena repetirá este domingo el experimento que probó hace siete días, al colocar el debate del formato de Sandra Barneda en el access, por delante del de GH.

Y el pasado lunes, Telecinco emitió un Última Hora de GH en el late night con Aramendi (9,8%) y la señal de la casa en directo (9,4%).