Buenafuente, presentador de las Campanadas en RTVE, anuncia una retirada temporal de la TV "por prescripción médica"

Noticia sorprendente la que ha trascendido en la tarde de este viernes, 21 de noviembre. Andreu Buenafuente se ha visto obligado a hacer un descanso a nivel laboral.

Así lo confirma un comunicado que ha emitido El Terrat, la productora que está detrás de Futuro imperfecto, y del que RTVE se ha hecho eco en sus redes sociales al filo de las tres de la tarde.

La escueta nota, de apenas dos párrafos y firmada por el propio Buenafuente, explica que el presentador "se ve obligado a hacer un parón temporal en su agenda profesional para descansar y recuperararse" por "motivos de exceso de carga laboral y por prescripción médica".

"Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece todo lo que hago. Gracias por la comprensión, el apoyo y el cariño", asegura Buenafuente.

Su baja se ha comunicado solo tres días después de que la Corporación le oficializara como el presentador de las Campanadas junto a su mujer, Silvia Abril.

Por motivos de exceso de carga laboral y por prescripción médica, Andreu Buenafuente se ve obligado a hacer un parón temporal en su agenda profesional para descansar y recuperarse.



No obstante, BLUPER ha podido confirmar que el plan sigue adelante y que este descanso no afectará a la retransmisión.

Eso sí, fuentes internas de la televisión pública aseguran a este medio que aún no se ha tomado la decisión de qué se emitirá en lugar de Futuro imperfecto el próximo jueves.

El programa, por cierto, batió ayer récord de audiencia al lograr un 14,3% de cuota de pantalla, ampliando la distancia con Gran Hermano 20 (11,3%).

De hecho, en la entrega de Futuro imperfecto emitido este jueves, Andreu Buenafuente y Silvia Abril bromearon a colación de la transcendental misión que tendrán que afrontar el próximo 31 de diciembre.

Andreu Buenafuente y Silvia Abril hablaron sobre las Campanadas en 'Futuro imperfecto'. RTVE

"Lo he cerrado todo yo", dijo la humorista, a lo que él preguntó: "¿No me lo tendrías que haber dicho antes?". "Sí, pero ya te lo dije: ¿Qué te parece si el 31 hacemos las Campanadas?", insistió Silvia Abril. "Pensé: 'Qué pregunta más rara, porque hace 17 años que las hacemos", apuntó Buenafuente.

"En ningún momento pensé que tendríamos que ir al sitio más bullicioso de España, la Puerta del Sol", agregó el showman catalán, deslizando que sus problemas para comprender el funcionamiento de las Campanadas.

"Ya conoces mi conocídisima fama de no entender las mecánicas de los juegos y los procesos, y me metes en el sitio más delicado de España", dijo, mientras ella intentaba tranquilizarle: "No te preocupes, porque todo lo voy a llevar yo adelante, como todo lo de casa".

Y añadió con su particular gracia: "¿Qué te preocupa? ¿Hacer el ridíciulo? ¿Qué se rían de ti? Pero si se llevan riendo de ti 30 años". "¡No lo haré bien! "¡Silvia, no lo haré bien!", gritó Buenafuente. "Lo haremos muy bien. Tú confía. Nos vemos el 31, porque hasta el 31 tengo un lío del copón".

A por Pedroche

Andreu Buenafuente y Silvia Abril serán los encargados de plantar cara al 'efecto Pedroche', después de que David Broncano y Lalachus recuperaran el liderazgo para la televisión pública en Campanadas en 2024.

Cristina Pedroche y Alberto Chicote serán nuevamente los encargados de comerse las uvas desde la Puerta del Sol, en una retransmisión conjunta que ha preparado Atresmedia para Antena 3, laSexta y atresplayer, su plataforma.

En Mediaset España, los elegidos han sido Sandra Barneda y Xuso Jones. Los presentadores de La isla de las tentaciones y Lo sabe no lo sabe despedirán al 2025 desde Formigal, Huesca, en Telecinco y Cuatro.