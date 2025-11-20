TVE confirma su acierto con 'Hasta el fin del mundo': el programa de Paula Vázquez crece en su segundo día (15,1%)

En televisión es importante el dato que marca un producto nuevo en su estreno, pero lo es más si cabe el que consigue con su segunda emisión. De hecho, lo normal es que la cifra caiga tras su lanzamiento.

Pues bien, Hasta el fin del mundo ha entrado en ese selecto club de formatos que consiguen superar el dato del primer día.

El programa de aventuras presentado por Paula Vázquez lideró el prime time de este miércoles al registrar un 15,1% de cuota de pantalla. Es decir, Hasta el fin del mundo sube ocho décimas respecto a la semana pasada.

Cabe decir que la segunda entrega del programa de Zeppelin TV (Banijay Iberia) acabó a las 00.50, mucho antes que la primera, que se fue más allá de las dos de la madrugada.

El formato en el que participan Rocío Carrasco, Cristina Cifuentes y Alba Carrillo, se confirma así como uno de los aciertos de la televisión pública en su programación nocturna.

#HastaElFinDelMundo sube en su segunda semana en el prime time



LÍDER con un 15.1% y una media de 991.000 espectadores



Más de 3.1 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa

#LaRevueltaTVE en el access alcanza un 13.2% de share y congrega una media de 1.682.000 espectadores



Más de 4.2 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa

Vuelve a imponerse a El 1% de Arturo Valls en Antena 3 (10,7%)y La agencia de Telecinco (8,3%). Cierran la noche Cazadores de imágenes, que también mejora en laSexta (6,3%) y Callejeros en Cuatro (5,1%).

En la franja del access apenas hay cambios y El Hormiguero vuelve a ser primera opción. El programa de Pablo Motos lideró con Los Morancos al obtener un 16,6% y reunir más de dos millones de espectadores.

La visita de los Morancos a El Hormiguero LIDERA con un 16.6% de share y una media de 2.115.000 espectadores



PROGRAMA DE ENTRETENIMIENTO + VISTO DEL DÍA



Más de 4.1 millones de espectadores conectaron en algún momento

La revuelta de Broncano firmó un 13,4% (1.704.000) en La 1 con Ernesto Alterio, Cayetana Guillén Cuervo y la emocionante reaparición de Gemma Cuervo.

La isla de las tentaciones, por su parte, continúa con buen rendimiento al marcar un buen 11,6% (1.486.000) en Telecinco. Es el dato más alto que firma el reality de Sandra Barneda en el access.

Ana Rosa, en racha

Las audiencias de este miércoles también dejan el récord del Telediario que presenta Pepa Bueno en La 1, que sube hasta el 15,8% en su emisión en La 1. No obstante, no araña a Vallés, que continúa fortísimo en Antena 3 (18,4%).

Por otro lado, Ana Rosa amplía su racha en las mañanas de Telecinco al marcar su segundo mejor dato de la temporada (14,5%).

#ElProgramaDeAR19N sube de nuevo hasta su 2º mejor dato de temporada con un 14.5% de cuota, 364.000 y 1.594.000 espectadores únicos



Líder de las cadenas comerciales



+53% de plusvalías

De nuevo, El programa de AR se confirma como el motor de Telecinco en su daytime, como analizamos en estas páginas.