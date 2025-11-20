'Saber y ganar' recupera a uno de sus concursantes históricos dos meses después de su misteriosa desaparición

Saber y ganar ha recuperado a uno de sus concursantes históricos. Se trata de Fer Castro, quien estuvo presente en el arranque de la nueva temporada en septiembre. Sin embargo, poco antes de llegar a los 100 programas, abandonó el formato de manera misteriosa.

"Notarán ustedes hoy una importante ausencia. Fer Castro no va a seguir su participación, de momento, con nosotros. Tiene, por supuesto, las puertas abiertas del programa para cuando decida volver", anunció entonces el presentador Jordi Hurtado.

El regreso, finalmente, se ha producido. Dos meses después, Fer Castro ha vuelto a Saber y ganar para seguir con su compromiso y llegar a los 100 programas. Cifra que alcanzará el próximo 1 de diciembre, si consigue mantenerse en el programa.

👏 ¡Así es! Fer Castro está de regreso para intentar llegar a los 100 programas y no tenemos dudas de que lo logrará. ¡Bienvenido de nuevo!#SaberyGanar pic.twitter.com/5sVPtIhm1N — Saber y Ganar (@SaberyGanar_TVE) November 20, 2025

El gallego ha regresado para suplir la baja de Ana Carné. "Hoy queremos decirles que nuestra concursante, Ana Carné, de Mataró, no podrá estar con nosotros. En estos momentos no puede seguir con su participación en el programa", ha anunciado Jordi Hurtado al comienzo.

"La esperamos muy pronto y como saben únicamente se permite una ausencia en el programa", ha recordado el presentador, sobre la nueva norma impuesta por la dirección, que permite a los concursantes un abandono por motivos personales y profesionales con posibilidad de volver y retomar su concurso con normalidad.

En su lugar, ha vuelto el gallego. "Tenemos una sorpresa. Ha regresado y está con nosotros un gran magnífico, Fer Castro, de Santiago de Compostela", ha anunciado Hurtado. "Bienvenido, Fer", le ha dicho al concursante. "Bien hallado", ha contestado él.

"¿Dispuesto a llegar al 100? Ya sabe que solo se permite una ausencia, así que ahora o se mantiene si no queda eliminado en el reto porque no hay más ausencias", le ha recordado Jordi Hurtado. "Suena amenazador", ha respondido Castro. "Suena a realidad", ha sentenciado el comunicador.

Fue el pasado 8 de septiembre cuando Jordi Hurado anunció la salida del gallego, que también ha pasado por formatos como Pasapalabra y Cifras y letras.

"Notarán una ausencia porque Fer Castro, de Santiago de Compostela, ha estado con nosotros durante 92 programas", comunicó entonces Jordi Hurtado.

Una marcha abrupta que impactó a la audiencia y al equipo, quienes no esperaban tener que buscar un sustituto al joven gallego. "Confiábamos también hoy con su presencia, pero Fer no va a seguir su participación, de momento, con nosotros", explicó Hurtado.

La noticia sorprendió a todos, pues el abandono de Fer Castro se produjo a punto de cumplir 100 programas en el formato de La 2. Solo le quedaban siete emisiones para dejar atrás su puesto en Saber y ganar.

"Tiene con nosotros, por supuesto, las puertas abiertas del programa para cuando decida volver", dijo entonces, optimista, Jordi Hurtado. "Mucha suerte y, desde aquí, un abrazo enorme", añadió el conductor.

Finalmente, así ha sido. Este jueves, 20 de noviembre, Fer Castro ha vuelto al formato. El gallego se enfrenta a nuevos compañeros y podrá alcanzar el hito de los 100 programas.