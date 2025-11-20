La reacción de Bárbara Rey al fulminante despido de Alessandro Lequio de Mediaset: "Por fin hoy se hace justicia"

El despido fulminante de Alessandro Lequio de Mediaset España, tras casi 30 años colaborando en programas de la casa, ha supuesto un terremoto en el mundo de la televisión. La razón, el testimonio de malos tratos que reiteró Antonia Dell'Atte el pasado mes de octubre.

Como era de esperar, las reacciones no tardaron en sucederse. La gran mayoría, aplaudiendo a la compañía de Fuencarral por prescindir del hasta este miércoles colaborador de Vamos a ver. Entre ellas, Bárbara Rey, una de las figuras más críticas con Lequio en todos estos años.

"Después de muchos años hoy, por fin, se hace justicia", compartía la concursante de Bailando con las estrellas en su cuenta de Instagram, junto a una foto suya luciendo un traje de chaqueta rojo.

Bárbara, por cierto, fue de las últimas mujeres en protagonizar un fuerte encontronazo con él en un plató de televisión. Sucedió en los especiales Bárbara Rey, mi verdad que emitió Telecinco a finales de 2024 y en los que colaboraba el italiano.

En determinado momento del debate, Lequio preguntó a la de Totana si consideraba el chantaje un comportamiento ilegítimo, en referencia al supuesto chantaje de Rey a Juan Carlos I. "Considero mucho peores los malos tratos que han sufrido otras muchas mujeres", le espetó ella.

Hay que recordar el zasca de Bárbara Rey a Alessandro Lequio y la reacción del presentador: "Tú mismo has reconocido que has pegado a mujeres… No sé cómo todavía hay televisiones que lo contratan". pic.twitter.com/fXA07yioxr — Adrián Seijas 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@Adriangalego) November 19, 2025

Acto seguido, la protagonista del programa animó a la audiencia a hacer tendencia en X "las cartas de la vergüenza de Alessandro Lequio en las que reconoce que pega a las mujeres". De hecho, a finales de los noventa, en Tómbola, el conde admitía sin sonrojarse: "He tirado bofetones a mujeres".

Es más, Bárbara se levantó esa noche y exclamó: "¡Para que todo el mundo vea que le encanta pegar a las mujeres y lo reconoce!". Entonces, Santi Acosta, al ver que la entrevistada se desviaba el tema que les ocupaba, pidió a la organización que le bajase el micrófono. "No sé cómo hay televisiones que todavía te contratan", lamentaba Rey.

Este miércoles, Mediaset España y Unicorn Content convinieron de mutuo acuerdo que Alessandro Lequio no regresara a Vamos a ver este jueves, siendo informado el afectado al terminar la entrega de este miércoles.

La primera reacción de Dell'Atte la obtuvo No somos nadie, que se puso en contacto con ella y entró en directo a través del teléfono de Carlota Corredera. "Es una victoria de todas las mujeres asesinadas", celebraba la modelo, sollozando.