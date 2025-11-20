María Patiño, sobre el despido fulminante de Alessandro Lequio: "Ana Obregón y yo fuimos víctimas de un engaño"

María Patiño, en 'No somos nadie', se pronuncia sobre el despido de Lequio. Canal Quickie

En las últimas horas no se ha hablado de otra cosa que del despido de Alessandro Lequio de Mediaset tras casi tres décadas colaborando en programas de la casa. No somos nadie ha seguido esta línea y este jueves, 20 de noviembre, ha abierto el programa con ello.

"Personas como Ana Obregón, y yo misma, fuimos víctimas de un engaño", ha comenzado María Patiño. "Después de un trabajo, he logrado saber la manera en la que Alessandro Lequio, a algunas personas de la prensa, entre las que me encuentro, nos engañó", ha añadido.

Tras repasar lo ocurrido, María Patiño ha contado lo que ha vivido: "Cuando Lequio comienza a ser popular, nos pasa a los periodistas, y a la propia Ana Obregón, la denuncia (de Antonia Dell'Atte en 1991) por abandono de hogar. Que no quita que en la denuncia hace constar esos malos tratos", ha aclarado.

María Patiño comparte su relato en 'No somos nadie'. Canal Quickie

La presentadora ha explicado que a partir de ese momento empiezan a darse ciertos movimientos. Patiño recuerda la portada que protagonizaron juntas Ana Obregón y Antonia Dell'Atte, con la que firmaron la paz, y el abrazo simbólico entre ambas en MasterChef 2019.

Pese a ello, ha recordado María Patiño, "Antonia siguió repitiendo el mismo testimonio".

Sobre la bióloga, la presentadora ha asegurado: "Hay un día en el que Ana Obregón mete la pata".

Al respecto, ha aclarado: "A mí, personalmente, Lequio me hablaba de una falsificación de esa denuncia por parte de Antonia. Y me mostraba los documentos con un típex, donde se supone que se borraba lo importante. Yo nunca, públicamente, caí en esa trampa de hablar de que esa denuncia del 91 estaba manipulada".

El despido de Lequio ha sido el tema central de 'No somos nadie'. Canal Quickie

La bióloga, sin embargo, habría seguido otra línea, según ha explicado Patiño: "Pero Ana Obregón, desde su cuenta social, en un arranque, mete la pata y afirma: 'Antonia, has falsificado su denuncia'".

Sobre esta situación, ha añadido: "Alessandro Lequio nos mostraba en privado, a mí y Ana Obregón, un documento que decía que Antonia falsificaba, cuando la falsificación venía de su parte. Y ha insistido: "Ana cayó en esa trampa. ¿El motivo? Porque tiene un juicio pendiente con Antonia".

Después del relato de Patiño, Kiko Matamoros ha dado su opinión: "Probablemente, Ana Obregón ha vivido situaciones de ese tipo. Creo que no se trata ni de blanquear ni de señalar. Ana Obregón sabe perfectamente cómo es el carácter de Lequio".

Fue este pasado miércoles, 19 de noviembre, cuando Mediaset España despidió de forma fulminante a Alessandro Lequio tras casi 30 años como colaborador de programas de la cadena. El motivo es el testimonio de malos tratos que hizo público el mes pasado su exmujer y madre de su primer hijo, Antonia Dell’Atte.

Tal y como pudo saber BLUPER, al finalizar la emisión de Vamos a ver de este pasado miércoles, se le comunicó al aristócrata su despido.