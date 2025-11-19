Mediaset prescinde de Alessandro Lequio tras las acusaciones de malos tratos de Antonia Dell'Atte

Mediaset España ha prescindido de Alessandro Lequio tras casi 30 años como colaborador de programas de la cadena. El motivo es el testimonio de malos tratos que hizo público el mes pasado Antonia Dell’Atte, exmujer y madre de su primer hijo.

Así lo ha contado en exclusiva El País y lo ha podido confirmar BLUPER. El pasado 11 de octubre, la italiana se abría en canal sobre la violencia machista que sufrió por parte de Lequio, cuando estaban casados, a finales de los años ochenta.

“La primera patada que me dio Lequio, estando embarazada, fue a la vuelta de la luna de miel”, fue una de las confesiones que concedió Dell’Atte al periódico propiedad del Grupo Prisa.

Dell’Atte lleva ofreciendo su testimonio en distintos medios de comunicación desde finales de los noventa, calificando a Lequio de “maltratador”. Es por esto que el conde interpuso contra ella una querella en enero de 2004.

Según el auto emitido por el juzgado número 35 de Madrid, que data de julio de ese año, la magistrada señala que la defensa legal de “exceptio veritatis” era suficiente para sobreseer la causa.

Esto quiere decir que la jurista consideró que Antonia había aportado pruebas suficientes para demostrar que no mentía cuando acusaba a su exmarido de “maltratador”.

