Mariló Montero se despacha en Telemadrid tras 'MasterChef': "Sánchez es un demonio que quiere destruir la democracia"

Mariló Montero lo tenía claro este martes, tras emitirse la noche anterior la final de MasterChef Celebrity 10: sus entrevistas como ganadora del talent culinario no iban a versar sobre sus últimas declaraciones acerca de RTVE, sino su desempeño en el programa.

"Si queréis hablar de otro tema, cuando pase la ola, ya me sentáis y hacemos debates de la actualidad. Pero hoy quiero que nos centremos en MasterChef", aseguraba este 18 de noviembre, en su entrevista con BLUPER.

Ni siquiera quiso entrar en “la provocación” por la tarde, cuando visitó Directo al grano, con su excompañero de Espejo Público Gonzalo Miró. "Es una sorpresa que ganes un concurso en la televisión del régimen", le ‘picó’ el presentador vespertino de La 1, si bien entre ambos reinó el buen clima durante toda la charla.

Y es que el pasado septiembre, desde el propio programa de Broncano, Montero cargó contra la radiotelevisión pública. “Por la mañana, ideología de presentadores de izquierdas. Por la tarde, más izquierda y por la noche, más izquierda”.

Además, en La Revuelta, aseguró que dos de las cadenas autonómicas de comunidades gobernadas por el Partido Popular, Canal Sur y Telemadrid, no son “sospechosas ideológicamente”. Incluso expuso que la madrileña “hace lo que tiene que hacer”.

Pues, bien, este mismo martes y en Telemadrid, aparcó su faceta como rostro de entretenimiento para criticar duramente a Pedro Sánchez. Fue en El análisis: el diario de la noche, el espacio de actualidad que conduce cada día Antonio Naranjo.

“Pedro Sánchez, cuando titubea, ni él se cree su propia mentira. Como es un mentiroso, siempre habla desde el convencimiento y aparente solvencia. Pero cuando titubea es que está muy acorralado”, opinó Mariló.

La comunicadora insistió en que no se trataba de “ninguna exageración”. “La Constitución en España la crean hombres de bien que están pensando sin tanta maldad y perversión sobre qué podría ocurrir si un demonio llegara a España para destruir la democracia”.

A juicio de Mariló, Sánchez es ese “demonio que quiere destruir la democracia española”. Y, respecto al caso Koldo, afirmó: “Tenemos que asegurarnos de que un político no llegue a la política, tras estar toda la vida en un partido, para venir a robar”.

Mariló Montero: "Pedro Sánchez es un autócrata que tiene las instituciones minadas y secuestradas"

“Tenemos que hacer una auditoría independiente y una prohibición de que puedan alargarse en el Gobierno los políticos que caen en la tentación”, remarcó la colaboradora de Naranjo.

“Queda mucha investigación, pero no mucha profundidad de la misma; solo detalles para demostrar que un autócrata que tiene todo absolutamente dominado tiene las instituciones minadas y secuestradas”, concluyó, sin especificar cuáles son esas instituciones, aunque una de ellas podría ser RTVE.