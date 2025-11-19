La felicitación más irónica de David Broncano a Mariló por su victoria en 'MasterChef': "Ese día acuchillamos una vaquilla"

A lo largo de este martes, 18 de septiembre, y en plena resaca de la victoria de Mariló Montero en MasterChef Celebrity, muchos fueron los que recordaron las palabras de la navarra en La Revuelta sobre la falta de pluralidad que hay, a su juicio, en RTVE.

La televisiva no se cortó en decir en el programa que presenta David Broncano que el ente público estaba repleto de rostros de "izquierdas" y "sanchistas", de la mañana a la noche, y que la televisión pública no era "libre e independiente".

Pues bien, bajo este contexto, Mariló llevaba la lección bien aprendida en la intensa jornada de promoción después de que La 1 emitiera la final de su programa estrella, grabada a finales de julio.

La flamante ganadora se negó a hablar de la polémica de RTVE. "Hoy quiero que nos centremos en MasterChef Celebrity", dijo rotunda para emplazar a los medios a hacerlo "cuando pase la ola".

El mismo mantra repitió una y otra vez en las entrevistas que fue haciendo a diferentes medios. Y tampoco entró en la pullita que le lanzó Gonzalo Miró en su visita a Directo al grano. "Es una alegría y una sorpresa que tú hayas ganado en la tele del régimen", le dijo en tono de broma y con cierta guasa.

Mariló, de forma muy elegante, toreó el dardo: "MasterChef no tiene ideología y no voy a ser yo quien rompa el respeto histórico".

Los tiritos hacia la que fuese presentadora de las mañanas de La 1 volvieron a producirse por la noche desde donde empezó todo. O sea, en La Revuelta.

Mariló visitó el pasado mes de septiembre 'La Revuelta' de Broncano.

"Ayer fue la final de MasterChef y quería felicitar a nuestra mejor amiga Mariló Montero, que se alzó con el título", dijo Broncano. Cabe recordar que cuando ella acudió a su show, partía con ventaja sabiendo que era la ganadora del talent culinario.

"Estaría bien invitarla, pero dos veces en dos meses...", planteó después el presentador. "A lo largo de la temporada y en condición de ganadora de MasterChef viene, y ese día acuchillamos una vaquilla o algo", dijo, muy irónico, a colación de la férrea defensa que hizo Mariló sobre los toros.

Bromas aparte, Broncano reconoció que tiene mucho "cariño" a la que sigue siendo colaboradora de Susanna Griso. "Le mandamos un beso y muchas felicidades".

Ella, por último, no cerró las puertas a volver a La Revuelta: "¿Por qué no? Si David Broncano me invita, yo estoy encantada de volver", respondió a la pregunta de BLUPER en su entrevista.

La Revuelta, por cierto, aprovechó el arrastre que dejó el partido de España en La 1 -reunió a casi cuatro millones de espectadores y firmó un 29,4%- para liderar el prime time con un 15,5%. Lolita Flores y los actores palestinos Saja y Motaz fueron los invitados.