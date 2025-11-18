RTVE prescinde de Roberto Herrera tras 21 años dando las Campanadas de Canarias: dos cantantes le tomarán el relevo

Roberto Herrera no presentará las Campanadas de RTVE de Canarias este año. Así lo ha confirmado la Corporación en el mismo anuncio en el que desvelaba que, una hora antes, Andreu Buenafuente y Silvia Abril serán los maestros de ceremonias de la cita desde la Puerta del Sol.

Toman el relevo a Herrera dos figuras canarias, jóvenes y muy ligadas a la cadena: Nia Correia y st. Pedro. La primera es ganadora de Operación Triunfo 2020, la última edición que emitió La 1. Tras ganar el Festival de Viña del Mar este año, se embarcó en la aventura de Hasta el fin del mundo, el reality de viajes que ofrece la pública la noche de los miércoles.

st. Pedro se quedó a las puertas de ir a Eurovisión en 2024. El artista sedujo a público y jurado con el bolero Dos extraños, finalizando en segunda posición, por debajo del Zorra de Nebulossa. Además, pone voz cada tarde a la sintonía de la serie Valle Salvaje.

Herrera se queda fuera de la importante retransmisión que llevaba comandando desde el año 2001. La ha conducido un total de 21 ocasiones, a excepción de las de 2004 y, a causa de un fuerte resfriado, las de 2018.

Roberto llevaba tres años presentando las Campanadas insulares junto a Nia, que ahora cambia de pareja televisiva. Es el comunicador que más veces se ha comido las uvas con los espectadores de TVE, en más ocasiones que rostros míticos del evento como Ramón García y Anne Igartiburu.

Nia Correia y st. Pedro presentarán las Campanadas de RTVE desde Canarias. RTVE

Polémicas declaraciones

El pasado enero, en el pódcast El Salpique, de Radio Mogán, Roberto Herrera hizo saltar la liebre. El rostro de RTVE Canarias aseguró que, en la grabación del spot de Navidad de 2022, Ana Obregón hizo llorar a Nia Correia, su compañera en la retransmisión para el archipiélago canario.

"Nia lloró a lágrima viva. Mis compañeros Los Morancos y yo vimos cómo trató Ana Obregón a Nia en la grabación del spot publicitario. A mí se me cayó un mito", afirmó Herrera.

Ana Obregón no dudó en defenderse en Y ahora Sonsoles de tan graves acusaciones. Al parecer, Correia llegó tarde al rodaje. "Igual la culpa no fue de ella, fue de una mala organización, de producción", expresó la colaboradora de Antena 3, añadiendo que ella solo se limitó a pedirle que se diese prisa.

"Nia, te deseo lo mejor del mundo. Si en algún momento te has sentido ofendida porque tuviera prisa, lo siento en el alma. Te deseo que triunfes como cantante, eres muy guapa, muy joven, tienes la vida por delante. Te pido por Dios que me dejes vivir en paz, tranquila. Y a Roberto le deseo muchísima suerte, a ver si le ve alguien", sentenció Ana aquella tarde.