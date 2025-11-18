Pablo Sebastian, amigo de Encarnita Polo: "Me decía que había ido a la residencia a morirse. Le quitaron el teléfono"

El pianista argentino Pablo Sebastian, quien alcanzó gran popularidad en Cine de Barrio, espacio presentado por José Manuel Parada, ha visitado este martes, día 18 de noviembre, el programa El tiempo justo, en Telecinco, para recordar a Encarnita Polo, fallecida hace unos días, a los 86 años.

El artista ha recordado a la que fue su íntima amiga. Sostiene Sebastian que, estando Encarnita ya instalada en Ávila, pudo hablar con ella por teléfono, hasta que un día esa comunicación se detuvo. "Al principio ella me cogía el teléfono, pero de un momento para otro ya no lo cogía".

Según Sebastian, Polo le confesó que tenía la suerte de sensación de que había ingresado en la residencia "para morirse. Me decía que había ido allí para morirse".

En esa línea, ha sostenido el televisivo Sebastian que "ella quería estar en Madrid, en el Bingo Las Vegas, con Begoña Sierra, que era buena amiga suya".

Pablo Sebastian, hablando con Joaquín Prat.

Por otro lado, otros colaboradores sentados en el plató del espacio de Joaquín Prat han arrojado más luz sobre Encarnita, sus últimos años de vida y qué pasó esa fatídica noche en que perdió la vida. "El olvido se estaba adueñando de ella y por eso le quitaron el teléfono", ha informado Jorge Borrajo, director de Semana.

Este profesional ha agregado: "Se ha decretado el secreto de sumario. Lo mismo lo que sabemos hasta ahora no es todo lo que ocurrió". Sobre el perfil del agresor, y presunto homicida, Borrajo ha dicho: "Según su familia, cuando ingresó tenía sólo demencia".

Sebastian, en esa línea, ha opinado: "Si este hombre tenía una demencia, no lo pueden imputar, porque estaba enfermo". En el plató se ha sostenido, además, que este hombre llegó a "obsesionarse" con Encarnita Polo: "Se obsesionó en dos días con ella". "La puerta de su habitación estaba abierta", ha apuntado Rappel.

Hablan los forenses

Los médicos forenses serán los encargados de indicar si el hombre de 66 años que supuestamente mató a la artista, estrangulándola en la residencia para personas mayores donde los dos residían, es imputable por este delito o no debido a su estado psiquiátrico.

La artista Encarnita Polo, en el año 2012, mostrando un premio. Europa Press

El hombre, que hasta este pasado viernes no había mostrado ningún síntoma de agresividad, según fuentes de la investigación, sigue bajo custodia policial ingresado en una unidad de psiquiatría y pasará a disposición judicial cuando sus condiciones lo permitan.

Fuentes de la Fiscalía han informado a EFE de que los médicos forenses deberán elaborar un informe en el que aclaren si en el momento de los hechos era consciente de lo que hacía o no.

El caso está siendo instruido por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ávila, que ha decretado el secreto de sumario.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, ha explicado este lunes a los periodistas que los forenses también están ultimando el informe que determine de manera oficial las causas de la muerte de Encarnita Polo.

Por ello, ha señalado que la Policía Nacional mantiene abierta la investigación a la espera de que el supuesto asesino pueda pasar a disposición judicial en función de lo que determine su evolución médica.