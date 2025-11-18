María del Monte rompe a llorar en directo en 'Y ahora Sonsoles': "Lo más duro de mi vida fue no despedirme de mi hermano"

La trágica muerte de Encarnita Polo, a los 86 años, en una residencia de ancianos de Ávila, a causa de un presunto estrangulamiento por parte de un compañero residente, sigue conmocionando a propios y extraños. Su entorno más próximo está en shock, aún asimilando el fatal desenlace.

Por supuesto, los más afectados son las personas más cercanas a la inolvidable artista de Paco, Paco, Paco. Uno de esos amigos que no puede dejar de llorar, y que incluso manifiesta tener "pesadillas" tras la muerte de Encarnita, es el presentador José Manuel Parada.

Este martes, 18 de noviembre, ha vuelto a utilizar su colaboración en Y ahora Sonsoles, en Antena 3, para expresar su sentir y su hondo dolor. No ha sido el único. El testimonio del que fue conductor de Cine de Barrio ha tenido tal calado que ha emocionado hasta la lágrima a María del Monte, presente en plató.

La cantante de Salta la rana ha estallado en lágrimas, porque, claro está, a ella se le han agolpado sentimientos parecidos. No hay que olvidar que María perdió a su hermano Juan Carlos en 2021, a los 62 años, a causa de una neumonía bilateral provocada por la Covid-19.

Un deceso que le ocultó a su madre, y que fue durísimo para ella. Al tiempo, pereció su progenitora. Son dos pérdidas, cada una en su grado, que han marcado profundamente a Del Monte en los últimos tiempos.

Rota de dolor por el testimonio de Parada, María ha asegurado: "A mí no me gusta esto porque cada uno tiene sus problemas".

"En mi caso, lo más duro que he vivido en mi vida ha sido no haberme podido despedir de mi hermano. También haber tenido que desmontar la vida de mi madre. Esas son dos cosas que no he podido superar", agrega.

Y apostilla: "Superas un palo, dos, tres... pero ya la paliza...". Sostiene María del Monte que su madre, Bibiana, fue su guía, su confidente, su ejemplo y su todo.

Habla con ella todos los días: "Yo he vivido por y para mi madre y creo que sigo viviendo desde. Hablo con ella todos los días. No hablo con ella por fuera, pero sí hablo por dentro".

Parada y la muerte de su suegra

José Manuel Parada, hablando de su 'suegra'.

En otro orden de cosas, José Manuel Parada ha admitido este martes, día 18, tener "pesadillas" tras el deceso de Encarnita Polo. "He pasado la noche con pesadillas. No concilias el sueño. He soñado que estaba allí con ella y que venía alguien y la estrangulaba. Despertarse así es horrible".

Dice, acto seguido, que se arrepiente de no haber estado más tiempo con ella. En ese momento, José Manuel ha desvelado que hace poco perdió a su "suegra": "No pude despedirme de ella. Las cosas del trabajo. Nos obliga a priorizar. Es muy duro recoger sus cosas de la residencia, sus recuerdos..."

"Me hizo prometer que sus cosas no las tirasen a la basura. Lo suyo lo tengo en mi casa", apunta, y agrega: "Se cansó de vivir. Decía que para qué, que había cumplido su ciclo".

"Cuando iba me decía '¿Tú me quieres? Si me quieres, por favor busca un médico que me ponga una inyección, que no sufra más", ha concluido Parada, envuelto en lágrimas.