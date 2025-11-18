Cayetano Rivera presentaba "halitosis alcohólica" tras el accidente, según Alfonso Egea en 'El tiempo justo'
Este martes, día 18, el espacio presentado por Joaquín Prat ha tenido acceso a un documento esclarecedor sobre el incidente del diestro en Sevilla.
Este martes, 18 de noviembre, el programa El tiempo justo, en Telecinco, ha arrojado novedades sobre el accidente de tráfico que protagonizó Cayetano Rivera hace unos días en Sevilla. Más allá de lo que ha declarado el diestro en la vista oral, el programa, presentado por Joaquín Prat, ha tenido acceso a un informe esclarecedor.
En concreto, al "acta sobre los síntomas externos que presentaba el conductor". Es decir, Cayetano Rivera Ordóñez. En lo que respecta al "aspecto externo", se desliza en el informe que Cayetano sentía "agotamiento". De constitución física "menuda", se sigue detallando que el diestro iba vestido "sin peculiaridades".
En otro renglón, sí que se pone el acento en la "halitosis alcohólica" y los "ojos brillantes" que presentó el torero, según los agentes que lo atendieron. Desde el programa se ha especificado que esta halitosis se manifestaba "muy fuerte, si te acercabas a su boca".
En lo tocante al comportamiento que tuvo Cayetano, se hace constar en el acta que era "tranquilo" y "educado". Su modo de hablar, además, era "claro" y su expresión verbal, "normal". Por último, se especifica que la deambulación era "correcta". Por último, se apostilla: "No se observa aturdimiento ni fallos cognitivos de coordinación".
"Nos ha caído el gordo"
Claro está, más allá del accidente de marras, el programa de Joaquín ha abordado la cuestión amorosa del momento: la ilusión entre Cayetano y la periodista Gemma Camacho, periodista de El tiempo justo.
Joaquín ha comenzado ensalzando la figura profesional de Gemma: "Hace unos directos impecables, casi nunca de corazón, porque ella prefiere cultivar otras áreas del periodismo. Cuando me enteré, pensé, 'madre mía, nos ha caído el gordo'".
Añade Prat: "Hemos hablado con ella y no lo oculta. Y es lo que hay que hacer. Son un parejón, si es que son pareja. Son una pareja de guapos". Jorge Borrajo, director de Semana, ha agregado que la dupla ha realizado viajes a solas. "Citas", en sus propias palabras. La última, a Italia.
En esa línea, Antonio Rossi ha apuntado que Cayetano y Gemma también se han dado cita, tiempo atrás, en Sevilla. "Está tranquilísima. Ella le va a poner nombre. Va a contar cuál es la naturaleza de su relación con Cayetano", ha aclarado el conductor del programa.
El espacio, además, ha recuperado unas imágenes de ambos, fechadas en los Sanfermines de 2024, cuando Gemma entrevistó al diestro.