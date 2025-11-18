Álvaro Morte, tras interpretar a Adolfo Suárez en la Transición: "Los jóvenes que prefieren una dictadura se lo deberían mirar"

El actor Álvaro Morte durante su entrevista este martes, 18 de noviembre, en 'El Hormiguero'. Atresmedia

Este martes, 18 de noviembre, el actor Álvaro Morte ha acudido a El Hormiguero para promocionar la miniserie que se estrena este próximo jueves, día 20, en Movistar+: Anatomía de un instante.

Una producción que recrea el trascendental período de la Transición en España. Cómo, en aquel frío año 1981, en el Congreso de los Diputados hubo un Golpe de Estado que lo cambió todo para siempre.

Tras mucha lucha y renuncias, los españoles pasamos de una dictadura a una democracia. Álvaro Morte encarna en esta serie al mismísimo Adolfo Suárez.

Todo un reto interpretativo sin igual para Morte. "La ficción está basada en el libro de Javier Cercas, y cuenta lo que sucede en España en esa época tan convulsa y tremenda que fue la Transición hasta que Tejero entra en el Congreso y se produce el Golpe de Estado.

Álvaro Morte, este martes, en 'El Hormiguero'.

"Yo no estudié la Transición y no he llegado a conocer a nadie que la haya estudiado. Con esta serie me gustaría pensar que cuando la gente la vea descubra ese período, y esos personajes. Cómo se pasó del franquismo a la democracia", explica el que fue el intérprete de La casa de papel.

Cuenta Álvaro que cuando lo llaman para encarar esta serie, cree que a los directivos "se les había ido la cabeza": "No pensé que tuviera nada que ver con Adolfo. Me pareció increíble. Me convencieron y les estoy muy agradecido. Me lo tomo con mucha responsabilidad y respeto".

Incide Morte que él no imita a Adolfo Suárez; que el trabajo audiovisual no trata de eso. "No nos interesaba la imitación como tal. Lo que tenemos en nuestra retina es lo que pasó delante de las cámaras: un Suárez director de TVE, que sabía encontrar su mejor perfil. Era un Suáresz impostado, un político que da un mensaje", explica.

Y ahonda: "Yo quería encontrar a la persona tras la fachada del político, esa persona que había conseguido tanto, quería depurar todo eso para quedarme con lo humano".

"Si lo hubiera imitado, habría caído en lo ridículo", reflexiona al cabo. En ese punto, Álvaro explica cómo fue la caracterización del personaje, lo que le costó esa "nariz postiza", tan emblemática de Suárez. "La nariz llega a formar parte de mí. Estaba todo el día con la nariz, iba a casa, al supermercado. He conseguido ser anónimo gracias a ella".

¿Cómo vivió Álvaro Morte el primer día que entró en el Congreso? "Fue curioso. Era la primera vez que yo entraba en el Congreso, notaba las miradas. Habían conseguido el Congreso de 1981. Sentarme en el escaño donde se sentó Suárez fue muy emocionante".

Pablo Motos le pide a Morte que reflexione sobre la calidad política de antes y la de ahora. "Yo creo que sí estamos un poco en la cultura del 'y tú más'. Los políticos de aquella época, ni mejores ni peores, tenían algo muy importante que resolver. Por eso se dejaron de nimiedades. Por ello, por sus renuncias a sus ideologías, tenemos hoy democracia".

El actor, hablando con Pablo Motos, este martes.

"Gracias a la serie, he descubierto hasta qué punto fue titánico aquello. No fue perfecta la Transición, pero sí la que se podía hacer. He aprendido lo frágil que es la democracia. El 17 por ciento, dice el CIS, de los jóvenes piensan que es mejor una dictadura que una democracia. Esto me hace pensar que no tienen toda la información necesaria", dice Álvaro.

"Esos jóvenes se lo deberían mirar. (...) Se puede ser ignorante, yo lo soy en muchas cosas, por dos motivos: porque no tengas acceso a esa información o que tú no quieras acceder a esa información. Hay que filtrar las fuentes de información. Hoy ya no existe la verdad, hoy cada uno tiene su verdad".

Sobre Anatomía de un instante

Anatomía de un instante es una miniserie original de Movistar Plus+ que revive el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, uno de los momentos más decisivos de la democracia española.

Dirigida por Alberto Rodríguez y basada en el libro homónimo de Javier Cercas, la producción reconstruye con precisión narrativa la jornada en la que el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió en el Congreso de los Diputados con un grupo de guardias civiles, mientras se celebraba la votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo.

La serie está protagonizada por Álvaro Morte, que interpreta a Adolfo Suárez, y cuenta también con Eduard Fernández como Santiago Carrillo y Manolo Solo como el general Gutiérrez Mellado.

Estos tres personajes se convirtieron en símbolos de resistencia al permanecer en sus escaños mientras el resto de diputados se agachaba para protegerse. La ficción pone el foco en ellos y en los principales cabecillas del golpe -Tejero, Milans del Bosch y Armada-, mostrando las tensiones políticas y militares que marcaron la Transición.

Con cuatro episodios, Anatomía de un instante combina rigor histórico y dramatización televisiva para acercar a nuevas generaciones un episodio que definió el rumbo democrático de España.

La producción, estrenada el 20 de noviembre de 2025 en Movistar Plus+, ha sido presentada en festivales y busca no solo narrar los hechos, sino también reflexionar sobre la importancia de mantener viva la memoria histórica.