'Txurru', el presentador que acompañará a Eva Soriano en la gala de Nochevieja (y que aún no ha debutado en TVE)

Se llama Egoitz Txurruka, aunque todo el mundo lo conoce por Txurru, y acaba de ser elegido por los responsables de RTVE para presentar junto a Eva Soriano ¡Feliz 2016!, la gala de Nochevieja que emitirá La 1 el próximo 31 de diciembre.

Así lo ha anunciado la Corporación este lunes, 17 de noviembre. La elección ha resultado ser toda una sorpresa, pues aunque ella repetirá por segundo año consecutivo (en 2025 formó tándem con Oriol Nolis), él ni tan siquiera ha llegado a debutar en la televisión pública. Al menos, por ahora.

Txurru tiene aún pendiente de estreno Trivial Pursuit, un concurso que lleva grabado desde hace meses y que RTVE presentó en el FesTVal de Vitoria el pasado mes de septiembre sin desvelar en qué cadena se va a emitir.

En un principio se pensó hacer una tira diaria de la adaptación del mítico juego de mesa. Sin embargo, la cadena apostó fuerte por los programas de análisis político y de actualidad... y acertó.

Por lo tanto, ¡Feliz 2016! supondrá un gran escaparate para Txurru porque, pese a ser un rostro muy popular en la televisión vasca, con una extensa trayectoria en ETB desde 2013, es un completo desconocido para el resto de espectadores a nivel nacional.

Egoitz Txurruka 'Txurru' en la presentación de 'Trivial Pursuit' en el FesTVal de Vitoria. RTVE

Cuando se anunció su fichaje, a principios de junio, la pública ensalzó "su versatilidad, su experiencia en programas en directo y su capacidad para conectar con todo tipo de públicos".

Desde 2022, Txurru conduce con éxito el concurso diario Esto no es normal, cuya sexta temporada comenzará a grabarse en septiembre. También ha presentado las campanadas de ETB durante los tres últimos años. Y fue concursante de la décima edición de El Conquistador del Fin del Mundo.

Eva Soriano reaparece

La gala de Nochevieja, por otro lado, supondrá la reaparición en antena de Eva Soriano tras la cancelación de Cuánto, cuánto, cuánto. El programa producido por Encofrados Encofrasa (La Revuelta) ha sido uno de los pocos tropiezos de TVE en su programación nocturna.

Cabe recordar que la cómica y presentadora inició su trayectoria en Ese programa del que usted me habla de La 2. Recientemente ha estado al frente de La Noche D en La 1 y de las últimas dos ediciones de Saca tu Orgullo, la retransmisión en directo para RTVE de la manifestación del Orgullo LGTBIQ+.

Eva Soriano repite en la gala de Nochevieja de TVE tras presentar junto a Oriol Nolis en 2025. RTVE

También presenta el matinal Cuerpos especiales en Europa FM.

El programa, que se grabará en los próximos días, contará con actuaciones de un centenar de artistas. Pablo López, Manuel Carrasco, Luz Casal, Leire Martínez, Ana Mena, Pablo Alborán, Dani Fernández, Miss Caffeina, Marta Sánchez, Edurne, Víctor Manuel, La La Love You, Isabel Aaiún o Carlos Baute están confirmados.

La incógnita de las Campanadas

El nombre de los presentadores de las Campanadas siguen siendo la gran incógnita. El presidente de RTVE, José Pablo López, confirmó que ya están elegidos y que se verá algo "espectacular" y "muy diferente".

El resto de cadenas de televisión sí han desvelado quiénes recibirán al 2026. Cristina Pedroche y Alberto Chicote se comerán las uvas en unas Campanadas que se emitirán de forma conjunta en Antena 3 y laSexta, mientras que Sandra Barneda y Xuso Jones despedirán al 2025 en Formigal para Telecinco y Cuatro.