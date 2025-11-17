La tenista Paula Badosa no se corta con Broncano: "Ya lo sabes, siempre te llamo y sigo teniendo más dinero que tú: 20 millones"

La nueva visita de La Revuelta ha sido una vieja amiga: Paula Badosa. La tenista ha vuelto al plató de David Broncano para enfrentarse a una de sus entrevistas más complicadas.

Tras muchas idas y venidas en la nueva entrega de RTVE este lunes, 17 de noviembre, en la que ya habían pasado figuras como Candela Peña -quien contó su cita más extraña con un hombre que había conocido por una aplicación para ligar-, llega la de la tenista, que no quería pasar desapercibida.

Antes de nada, La Revuelta se plantea comprar una mesa homologada para pulsos, ya que después de la visita de Rosalía, donde ganó a Broncano, y la maestría de Paula Vázquez, que le hizo perder de nuevo, el presentador se preparaba para enfrentarse a Badosa, aunque con cierto arrepentimiento antes de empezar. "Con ese brazo me vas a destrozar", comenzó diciendo.

Y así fue: una derrota más se suma al marcador de David Broncano, que de tres pulsos que ha disputado, se ha llevado tres derrotas a casa. ¿Lo mejor? Todas frente a mujeres. Curiosamente, al culturista Josema Beast, que visitó el plató el pasado jueves, 13 de noviembre, no le pidieron un pulso… por algo será. ¿O es que no quería volver a perder? Ahí queda la reflexión.

Creo que nadie dudaba por quién tendría más dinero, no #LaRevuelta @paulabadosa pic.twitter.com/saSLSc60S6 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 17, 2025

Pero, dejando la curiosidad a un lado, Paula Badosa se enfrentó a las clásicas preguntas de Broncano, donde las relaciones sexuales y el dinero son las protagonistas. La tenista no dudó en contestar: "Sigo teniendo más que tú", respondió, dejando claro que ya lo sabía. "No me importa que hayas firmado aquí, allí o donde sea", añadió.

Sin embargo, el programa hizo de las suyas y en la pantalla aparecía que Badosa había ganado 9 millones solo en premios. "Por tanto, multiplicado por dos y sumando patrocinios, fácilmente, 20 millones", confesó Broncano sobre el patrimonio de Paula. A lo que ella contestó entre risas: "Más que tú".

Aunque pensaba que al desvelar su fortuna se acabarían las preguntas incómodas, el presentador insistió en indagar sobre sus relaciones. Paula tenía la estrategia perfecta y jugó al despiste, diciendo que estaba "soltera".

Se va a echar unas buenas risas Paula leyendo los triplazos que le van a tirar #LaRevuelta @paulabadosa pic.twitter.com/zZx239UR9K — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 17, 2025

Broncano insistió en saber si eso era algo que se sabía mediáticamente y ella contestó: "No, yo no lo he dicho, pero ha salido. Ahora, lo reconfirmo: estoy soltera".

Y no se libró de la pregunta sobre su vida sexual del último mes, a la que respondió de la manera más divertida posible: "Si yo empiezo 'peting', quiero que me 'peting'", comenzó diciendo. Y añadió: "La cosa no está increíble, tampoco está fatal. Pero estoy en pretemporada y estoy cansada, no me queda tiempo para lo demás. Además, estoy soltera, por si no había quedado claro", concluyó.

Fue entonces cuando Broncano aprovechó para bromear diciendo que esa noche Badosa tendría la bandeja de mensajes de Instagram llena de propuestas hasta desde China, ofreciéndose a ser su pareja o a quedar con ella. Entre risas y mucha diversión, así terminó una entrevista en la que Badosa apenas podía articular palabra. Una noche más, en La Revuelta.