Mario Vaquerizo se sincera en 'El Hormiguero': "Mi mujer se enamoró de la implantación capilar que tengo en las axilas"

Este lunes, 17 de noviembre, vuelve el programa de Pablo Motos a las noches de Antena 3. En esta ocasión, dos invitados muy especiales visitaban el plató de El Hormiguero para divertirse y presentar el que sería uno de los programas de aventura más especiales: Cazador de imágenes.

Este nuevo formato, producido por 7yAcción, estará conducido por Gotzon Mantuliz e irá acompañado por diferentes famosos, entre ellos Mario Vaquerizo. "Me dio miedo porque pensé que Mario no llegaría", ha dicho el presentador del programa a Motos.

El influencer y el artista de Nancys Rubias se han convertido en buenos confidentes, aunque la aventura del programa en LaSexta no comenzó tan bien como parece. "Mario no se quería poner las vacunas", ha confesado Gotzon al principio de esta entrevista.

Aunque Mario ha dicho que no quería pecar como Miguel Bosé, tuvo miedo al ponerse las inyecciones; sin embargo, después se ha convertido en una bonita oportunidad que agradece. "Yo me fui a Uganda sin saber nada de allí, pero me movió mi gran amor por los simios, que me lo ha transmitido mi mujer", ha comenzado diciendo en el programa de Motos.

Este miércoles en @cazaimagenestv, Mario Vaquerizo y @gotzonmantuliz conseguirán fotografiar al gorila de montaña en la selva de Uganda #CazadoresEH pic.twitter.com/3WoPacfFqy — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 17, 2025

Y añade: "Puedo decir que estuve a punto de no ir por las vacunas que me tenía que poner, que lo llevo fatal, me dan muchísimo miedo. Pero, si me hubiera guiado por mis miedos, me habría perdido esta experiencia vital que ha sido casi un viaje lisérgico para mí".

Ha sido ahí cuando Pablo Motos ha preguntado por qué su mujer le ha transmitido su pasión por los simios y, entre risas, como ya es común en Vaquerizo, ha desvelado una de las mayores intimidades de su pareja.

"Mi mujer, Olvido, se enamoró de mí porque me vio un poco mono, un poco simio. Le encanta la implantación capilar que tengo en las axilas, que es como la de los orangutanes. Los simios son hombres muy sexys", ha expresado.

Las risas han sido la clave de esta entrevista, en la que Mario Vaquerizo ha confesado que no esperaba llorar por ver a algunos animales; sin embargo, ha dejado claro que es una de las experiencias más impresionantes de su vida. Eso sí, prefiere estar en calma y en su vida cotidiana, aunque se alegra de no haberse perdido esta gran experiencia.

Mario Vaquerizo, Gotzon Mantuliz y Pablo Motos en 'El Hormiguero'. Antena 3

Por otro lado, para Gotzon ha sido cumplir un sueño que siempre ha tenido en su vida. Lleva viajando muchos años y esto ha sido la recompensa de mucho trabajo. El propósito de este nuevo programa es hacer la mejor fotografía de los animales que están en su hábitat natural y publicarlas en la revista National Geographic, algo realmente importante para Mantuliz.

'Cazadores de imágenes' en laSexta

Gotzon Mantuliz regresa a la pantalla de laSexta con un programa que mezcla aventura, naturaleza y tecnología. En Cazadores de imágenes, el presentador explora rincones sorprendentes del planeta en busca de fotografías y grabaciones que capturen la esencia de cada lugar.

Cada episodio propone retos únicos: desde capturar fauna salvaje en entornos extremos hasta registrar fenómenos naturales que rara vez se ven. Mantuliz, con su experiencia en supervivencia y exploración, guía a los espectadores en un viaje visual que va más allá de lo estético.

La recepción del público ha sido positiva, especialmente entre aquellos que buscan contenidos que mezclen entretenimiento y cultura visual. Cazadores de imágenes demuestra que la televisión puede ser un vehículo para la curiosidad y la inspiración, incentivando a sus espectadores a mirar el mundo con una cámara en la mano y con ojos atentos a los detalles que suelen pasar desapercibidos.