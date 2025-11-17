Mariló Montero, Miguel Torres, Quique Torito o Juanjo Bona: ¿quién debe ser el ganador de 'MasterChef Celebrity 10'?

La décima edición de MasterChef Celebrity llega a su fin este lunes, 17 de noviembre. Miguel Torres, Juanjo Bona, Quique Torito y Mariló Montero lucharán por la victoria en el talent culinario de La 1 tras tres meses de máximo esfuerzo.

En la semifinal, José Manuel Parada tiró la toalla y cayó eliminado frente al exconcursante de OT. Y, aunque todos han llegado a la final por méritos propios, solo uno podrá coger el testigo de Inés Hernand, la vencedora de la temporada anterior.

Por el camino se han quedado famosos como Rosa Benito, Alejo Sauras o Charo Reina, en una edición que ha mantenido el liderazgo del prime time del lunes hasta las dos últimas semanas.

Es decir, hasta la llegada de La isla de las tentaciones a Telecinco. Aun así, el formato de Shine Iberia promedia un 14,7% de cuota de pantalla y 809.000 espectadores, seis décimas por encima del Celebrity de 2024.

A continuación, BLUPER analiza los perfiles de los cuatro finalistas y su trayectoria en el concurso de cocina, así como las posibilidades que tienen de hacerse con el premio.

Miguel Torres

Miguel Torres es, a todas luces, el gran favorito para ganar MasterChef Celebrity 10. Sin grandes errores a lo largo de estas 12 entregas, el que fuese futbolista del Real Madrid, Málaga o Getafe ha despuntado como un aspirante disciplinado, ordenado y tranquilo, lo que le ha permitido sacar platos más que decentes con los que conquistar a los jueces.

La pareja de Paula Echevarría se coló en la final del espacio de Televisión Española con una perfecta réplica de un postre de chocolate firmado por Mar Ibáñez, chef del restaurante Aürt de Barcelona, con una estrella Michelin.

Miguel Torres es el principal favorito para ganar 'MasterChef Celebrity 10'. RTVE

Juanjo Bona

Y, hablando de disciplina, Juanjo Bona sabe bien lo necesaria que es para conseguir un objetivo. Lo demostró en su paso por Operación Triunfo 2023, donde fue cuarto finalista, y por Jotalent, el talent de jotas de Aragón TV del que se proclamó campeón.

En MasterChef, el cantante pronto se fue perfilando como uno de los favoritos de la edición a base de trabajo, obteniendo buenas valoraciones de Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera.

Juanjo recibió la visita de su novio, Martin Urrutia, en la semifinal de 'MasterChef'. RTVE

El concursante revelación de la temporada podría cerrar el círculo definitivamente, pues se quedó a las puertas de participar en una de las primeras ediciones de MasterChef Junior.

Quique Torito

Para Torito, la experiencia MasterChef Celebrity ha ido mucho más allá de la cocina, como analizamos hace unas semanas en este periódico. Agitador profesional, el menorquín ha sabido controlar la impulsividad que le caracteriza en los platós de televisión para enfocarse en la cocina y sorprender a los jueces.

Ya lo comentó en uno de los primeros programas: el talent culinario está suponiendo una “catarsis”, una reconciliación con la pantalla, tras serias dificultades para reengancharse a la rueda laboral. “He llamado a muchas productoras y no querían a un personaje como yo”.

Torito da indicaciones a José Manuel Parada en 'MasterChef Celebrity 10'. RTVE

Mariló Montero

Mariló Montero pone la única nota femenina en esta final de MasterChef Celebrity 10... y la más explosiva. Aunque a veces lo culinario le ha costado más de la cuenta, siempre ha sabido salir del paso y superarse semana a semana. Así, hasta plantarse en el último programa.

Serán recordadas sus confesiones personales (una de ellas incluso hizo llorar a Pepe Rodríguez) o sus rifirrafes con Torito. Montero da titulares entre fogones, pero también fuera de ellos. No hay más que remitirse a su visita a La Revuelta, donde debatió con Broncano sobre la neutralidad de TVE o la tauromaquia.

Mariló Montero, finalista de 'MasterChef Celebrity 10'. RTVE

Así será la final

Llega la gran final de MasterChef Celebrity 10 tras doce semanas de competición. Del primer reto de la noche saldrá el primer duelista; de la prueba de exteriores, el segundo. Ambos se enfrentarán en un apasionante duelo final y el vencedor recibirá el trofeo del programa y 75.000 euros para donar a la ONG que elija.

Además, los duelistas disfrutarán de un curso de cocina de un fin de semana en la Facultad de Ciencias Gastronómicas del Basque Culinary Center de San Sebastián con un acompañante.

Los jueces de 'MasterChef Celebrity', junto a Tamara Falcó. RTVE