Iker Jiménez denuncia un "boicot" de sus compañeros en la cobertura de la dana: "Ya no tengo amigos en el gremio"

Iker Jiménez comenzó su cierre de este domingo, 16 de noviembre, en Cuarto Milenio desvelando que la newsletter que ha ido enviando estos meses compone una crónica que ha distribuido gratuitamente entre sus 'milenarios' y sus compañeros de profesión.

En estos escritos, relata cómo vivió los días más fatídicos de la dana en Paiporta, cuando acudió a comentar la situación sobre el terreno y prestar algo de ayuda. "Dejé de escribir hace 20 años, en cuanto empecé en la tele. Mi siguiente libro, no sé si es un libro. Es una crónica y es completamente gratuita".

Así, Jiménez aprovechó para recordar la polémica en la que se vio envuelto por su cobertura de la tragedia. "El pueblo salva al pueblo, y a mí me salvó el pueblo. Si usted está viendo Horizonte o Cuarto Milenio, es porque me salvó el pueblo. Esos 44.000 que se opusieron al boicot".

"Si yo hubiera sido un cobarde ante todos los que me atacaron con la famosa historia del parking, asumiendo que yo había dicho eso [que había más de 700 muertos en el aparcamiento del Bonaire], hubiera dicho que eso era un tuit personal", comentó el presentador de Cuatro.

Iker planteó "el gran enigma" de aquellos días: "¿Por qué estábamos solos? 'Angelito' Gaitán, Pablo con su malo, Victorius con su antena y yo. Se hacen muchas bromas en redes sobre los cuatro del Jeep. Pues sí, éramos los cuatro del Jeep".

Iker Jiménez, presentador de 'Cuarto Milenio'. Mediaset España

Según Iker, esos periodistas que pidieron su cabeza o la fuga de anunciantes de sus programas ahora le han escrito "pidiendo disculpas" y "diciendo que no se lo pueden creer".

"Queridos compañeros, ¿por qué os sumasteis sin saber? ¿Cómo es posible que no supierais esas informaciones nacionales?", se preguntaba Jiménez, remarcando que esos periodistas acudían a las mismas fuentes que él.

"Yo, evidentemente, ya no puedo tener amigos en el gremio, salvo algunas honrosas excepciones, como Jorge Calabrés [subdirector de EL ESPAÑOL]", matizaba el comunicador vasco.

"A esos que pidieron mi cabeza, algún colega que me llamó terrorista informativo... A ninguno les vi allí, ayudando", lamentó, añadiendo: "Ahora, que les condecoren y les premien. El único premio que tiene este programa es que por primera vez la gente dijo: 'No, no. No van a censurar a Iker".