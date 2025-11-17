'Gran Hermano' continúa en la cuerda floja: insuficiente mejora del debate mientras La 1 lidera con 'Mientras dure la guerra'

Gran Hermano20 se encuentra en una situación complicada en estos primeros compases de la edición. El reality está cosechando unos datos de audiencia que están muy lejos de lo esperado.

Después del 9,4% que anotó el Debate el pasado domingo, Telecinco decidió proteger el programa colocando los mejores momentos del debate de La isla de las tentaciones en la franja del access.

Así, la gala presentada por Ion Aramendi arrancó a las 23:02 horas y finalizó a las 01:50, con el objetivo de rascar décimas en el late night, ya sin competencia.

Más información: César Muñoz, "obrero de la tele" en 'El tiempo justo': "Queremos reconquistar a la gente que desconectó de Telecinco"

GH: El Debate se saldó con un 10,7%, que es una cuota que mejora en 1,3 puntos el dato de hace siete días. Se trata de una mejora insuficiente y que viene a raíz de la reestructuración de la parrilla. Antes, La isla de las tentaciones marcó un 9%.

Los realities de Telecinco no tienen nada que hacer contra TVE, que es quien lideró la noche de forma holgada. La película Mientras dure la guerra consiguió un buen 16,2% de share y reunió a 1.827.000 espectadores en La 1. Es la segunda película más vista en televisión en 2025.

El 2º día de #GHDBT2 en la noche de @telecincoes mejora su cuota con un 10.7% y 641.000 de audiencia media



👁️ De 23:02 a 25:50 horas suma 1.880.000 espectadores únicos



👁️ 11.6% en el TC#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/yIViq8Lzms — Dos30' (@Dos30TV) November 17, 2025

#MientrasDureLaGuerra es LÍDER en el prime time de @la1_tve



🎞️ 16.2% de share y una media de 1.827.000 espectadores



🎞️ Segunda película + vista del año en TV



🎞️ Más de 4.5 millones de espectadores únicos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/PQ4pHirGau — Dos30' (@Dos30TV) November 17, 2025

GH 20 disolvió el oasis con la doble expulsión de Noah y Sofía, mientras que la votación exprés hizo que Rocío, Cristian y Aroa entrasen en la casa de forma oficial. Además, Edurne habló por primera vez de su proceso de transición.

En segundo lugar se quedó Una nueva vida. La serie de Antena 3 logró un 12,3% (es su segunda mejor cuota histórica). Salvados registró un 7,4% en laSexta y Cuarto Milenio un 7% en Cuatro.

El directo de Detroit Lions 🆚 Philadelphia Eagles en @cuatro gusta al 7.9% de cuota, 759.000 y 3.509.000 espectadores únicos



🏉 16.4% de plusvalías con la cuota del canal



🏈 #NFLMadridGame aporta el 24.4% de la audiencia de #Cuatro#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/WzKxKws0F5 — Dos30' (@Dos30TV) November 17, 2025

Las audiencias del domingo dejan excelentes cifras para las noticias que presentan Matías Prats y Mónica Carrillo en Antena 3. La segunda edición se dispara a récord (14,3% y más de 1,8 millones de espectadores), con su emisión más vista desde hace un año y su mejor dato en domingo desde junio. Noticias Cuatro 1 también firmó máximo histórico (9,8%).

Por otra parte, el partido de la NFL que disputaron los Miami Dolphins y los Washington Commanders en el Santiago Bernabéu anotó un buen 7,9% y 759.000 seguidores en Cuatro. Y Atresmedia despidió los dos años de contrato emitiendo las carreras del Mundial de MotoGP en España marcando un 12% en laSexta.