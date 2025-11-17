César Muñoz, "obrero de la tele" en 'El tiempo justo': "Queremos reconquistar a la gente que desconectó de Telecinco"

César Muñoz en la presentación de 'El tiempo justo' el pasado mes de septiembre. Telecinco

César Muñoz no es ninguna estrella, pero a base de pico y pala se ha hecho un hueco en Telecinco. El extremeño de 35 años es uno de los rostros de El tiempo justo, el programa que lidera Joaquín Prat en las sobremesas, una franja donde ya se curtió con Sandra Barneda en Así es la vida.

El formato de Unicorn Content sigue engrasándose en un tramo que rivaliza contra la serie de Antena 3 Sueños de libertad y el programa de Gonzalo Miró y Marta Flich en TVE, Directo al grano.

Esta semana, El tiempo justo ha recuperado el tiempo que perdió después de que Telecinco recogiera cable tras el batacazo de la tira diaria de GH.

"Son decisiones que corresponden a los jefes", dice del recorte este "obrero de la tele", como así se define César, que se muestra muy optimista por "reconquistar" a esa gente que dejó de dar al 5 en su mando a distancia.

"La evolución del programa es ascendente, vamos por el buen camino", asegura César en conversación telefónica con BLUPER. Según datos de Kantar Media, el magacín promedia un 8,9% en lo que llevamos de noviembre.

Muñoz continúa sumando horas en pantalla después de que este verano pilotara Fiesta —también de la productora de Ana Rosa— junto a Álex Blanquer.

Allí, por cierto, coincidió con Terelu: "A mí me gustan las personas directas y sinceras, y ella lo demuestra siempre", dice de la menor de las Campos.

César Muñoz, en el centro junto a Joaquín Prat y el resto de colaboradores de 'El tiempo justo'.

Su perfil —chico guapo, simpático, risueño y con un perfil blanco— encaja a la perfección con la nueva Telecinco. "Me veo de aquí a unos años presentando un concurso o un reality. Bailando con las estrellas y Supervivientes me encantan", asegura.

"En un concurso creo que veríais al César más real, divertido y espontáneo". Experiencia no le falta tras pasar por Canal Extremadura, Telemadrid o la COPE.

¿Qué balance haces de estos dos meses de El tiempo justo?

Hago un balance positivo. Poquito a poco nos estamos haciendo un hueco en la tarde. Estamos muy contentos. Siempre hay cosas que mejorar en cualquier programa, pero nosotros vamos en el buen camino.

¿Cómo se tomó el equipo el recorte de duración que sufrió el programa?

Son decisiones que corresponden a los jefes de probar cómo pueden funcionar mejor. Es un buen momento para probar contenidos nuevos donde la audiencia se siga sintiendo identificada con Telecinco.

Personalmente, yo soy un obrero de la tele, y estoy feliz donde me pongan, en primera línea o en la última. Antes era reportero y ahora soy presentador. Telecinco me está dando oportunidades para seguir creciendo y en mí está ese carácter resiliente y de seguir aportando mucho al programa y a la cadena.

La verdad es que la sobremesa no es una franja nada fácil.

La sobremesa se ha convertido en el prime time y todos estamos compitiendo con los mejores contenidos. Queremos reconquistar a la gente que desconectó de Telecinco. Y ese es nuestro trabajo. La evolución del programa es ascendente, vamos por el buen camino.

¿Qué te dice tu jefa, Ana Rosa?

Ana Rosa siempre se muestra cariñosa conmigo. Desde que comencé en Fiesta este verano hasta los días que nos cruzamos por los pasillos. Es mi primera vez en su productora y no puedo estar más contento de trabajar con ellos.

Es un placer trabajar en Unicorn con Xelo [Montesinos], Óscar [director de El Tiempo Justo], Juan,… Siempre me dan buenos consejos. Todos remamos a favor. Hay un equipazo que se deja la piel todos los días para que los programas brillen. Trabajar así es muy fácil.

César Muñoz y Sandra Barneda coincidieron en 'Así es la vida'.

Coincidiste con Sandra Barneda en Así es la vida y ahora lo haces con Joaquín Prat. ¿Qué aprendizaje te llevas?

Ni en mis mejores sueños podría imaginarme hace cinco años que podría trabajar con ellos. Con Sandra construimos una relación de amistad que ha traspasado la pantalla. De ella he aprendido muchísimo. Es una tía absolutamente empática, con un sentido de la justicia bastante importante. Me alegro tanto que esté triunfando con La isla de las tentaciones.

Y Joaquín es uno de los grandes comunicadores de la televisión. Todos los días aprendo de los tempos, cómo maneja los temas. Estoy encantado de que me dé mi sitio. No nos conocíamos y, la verdad, es que estoy disfrutando mucho.

Uno de los contenidos de los últimos días de El tiempo justo ha sido la ruptura de Andy y Lucas. ¿Qué opinión tienes de este culebrón?

Andy tenía muchas ganas de hablar pero no lo ha hecho por miedo y lealtad. Es el testimonio que nos faltaba, siempre echaba balones fuera y no se pronunciaba sobre cosas que le pasaba a él de forma directa.

No imaginaba que un grupo de la infancia iba a acabar de estar manera. Andy donde tiene que hablar es en un programa del corazón, que es donde hemos tratado las idas y venidas del dúo. Si ha habido agresiones, mal rollo...

Fíjate que este salseo nos ha venido por la música, igual que La Oreja de Van Gogh. Yo no lo esperaba, pero la vida te pone actores diferentes a la hora de jugar en un programa de corazón. Estoy contento de que Andy hable y creo que Leire no ha dicho todavía esta boca es mía. El tema de Andy y Lucas nos ha dado muy buenos datos de audiencia.

Todos estos desencuentros recuerdan a los que tenían las Campos. ¿Qué tal con Terelu, con la que coincidiste en Fiesta este verano?

Así es. Me ha gustado mucho la experiencia. Es que Terelu es igual delante que detrás de las cámaras. A mí me gustan las personas directas, sinceras y ella lo demuestra siempre.

César Muñoz y Terelu Campos en un evento. GTRES

Te definías antes como un obrero de la tele y Telecinco sigue confiando en ti. ¿Qué te ves haciendo en unos años?

A mí me llama mucho la atención los programas en directo. Me veo de aquí a unos años presentando un concurso o un reality. Bailando con las estrellas y Supervivientes me encantan. En un concurso creo que veríais al César más real, divertido y espontáneo.

Para mí la televisión es más que un trabajo. Soy de la generación que se enamoró de los grandes formatos, de la emoción de cómo se contaban las cosas. La tele representa mi manera de entender y de afrontar la vida: con alegría, humor, ácido, divertida pero siempre con honestidad.

Estoy feliz con las oportunidades que Telecinco me está dando. Creo que la tele hacen falta caras nuevas, gente joven que conecte con unos públicos que ahora tienen la tele como segunda opción. La naturalidad es algo importantísimo, y yo creo que lo tengo.

¿Por qué crees que los programas de crónica social están sufriendo tanto mientras que los de análisis político están en pleno auge?

La política funciona ahora porque estamos absolutamente polarizados. Si te das una vuelta por un mercado o por cualquier sitio, ves que la gente solo habla de política. Nos están llevando a posicionarnos vehemente con unos y contra otros, y por eso funciona más la política. Es verdad que hacen falta más personajes del corazón.

¿Cómo te desenvuelves en la política?

Bien. De hecho, yo empecé haciendo política en COPE. Probé, me gustó, pero sinceramente, ya la política ha marcado tantos ámbitos de la vida personal y profesional que prefiero estar alejado de programas políticos. Me gustaría más entretener desde otros ámbitos, y cosas que nos unan.

¿A quién te gustaría entrevistar?

A la reina Sofía. Sé que es un imposible y una entrevista platónica, pero me encantaría. Le preguntaría que cómo ha podido soportar tantas cosas durante todo este tiempo. Y también cómo es ella, porque no la conocemos como persona. Me encantaría preguntarla tantas cosas, pero no creo que tenga la oportunidad.

También estás potenciado tu marca personal en redes sociales...

Sí. Estoy centrado ahora también en mi Instagram. Me divierte mucho contar cosas de otra forma, sin filtros, mucho más cercano, más personal… Me encontré el otro día con Jorge Javier en los camerinos y me dijo que era muy fan sobre todo de las cosas que cuento de desamor. Entonces, hay contenido para rato, le dije. Me dijo que siguiera por ahí