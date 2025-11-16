Juan del Val, rotundo sobre la polarización política: "Las redes han creado un universo de odio y los medios lo aprovechan"

Este sábado, 15 de noviembre, en La Roca se abrió debate sobre la creciente polarización política. “Según los últimos estudios, la tensión política se produce cada vez más de extremo a extremo”, señalaba Nuria Roca, aludiendo a esos “partidos que intentan convencer de que el voto moderado ya no es suficiente”.

Así, dio paso a Paula López, que traía un estudio de la revista Science Advances, con cifras y gráficos sobre el asunto. Después, la presentadora de laSexta cedió la palabra a los tertulianos, entre los que se encontraba Juan del Val.

Ante el panorama que habían dibujado sus compañeros, el ganador del Premio Planeta 2025 prefería mostrarse “un poco más optimista”. Es más, le daba la vuelta al dato que aportaba López. “Dos de cada diez votantes españoles se van a los extremos. Vamos a verlo de otra manera. Ocho de cada diez, no”.

“Podemos tener un mínimo de consenso, con todos los matices que pueda tener este tema, sobre que PSOE y PP son opciones que no son extremas, digamos. Me parece que esos datos nos pueden hacer ser un poco más optimistas”, remarcaba el tertuliano del formato de Cuarzo Producciones.

Y entonces ponía el foco en “el clima” que se respira en los propios “medios de comunicación”. “Creo que tenemos muchísima responsabilidad”, explicaba, subrayando que esa tensión venía adquirida directamente de las redes sociales.

“Las redes sociales, de repente, han creado un universo de odio y los medios se aprovechan de eso o lo utilizan. Me parece que no está tan presente en la calle. En la calle, al final, tenemos mucha capacidad para entendernos”, aceptaba Del Val.

“La realidad se está distanciando cada vez más de las redes sociales. Lo que parece preocupante es que la calle se está distanciando cada vez más de los medios de comunicación”, lamentaba.

Minutos después, más avanzado el debate, extendió esa responsabilidad a la propia ciudadanía. Esto es, “sancionar al que considera al otro el enemigo”. “Ya sabemos la responsabilidad que tienen los políticos, pero ahora vamos a mirarnos nosotros al espejo”.

“Es decir, el sentido autocrítico con los que puedes considerar los tuyos. Esto es algo que está desapareciendo y, socialmente, me preocupa. ¿Cómo podemos conseguirlo? Pues entendiendo al otro, al que simplemente opina distinto. Esto no les interesa a los políticos, es evidente, pero vamos a sancionar nosotros al que provoca esto”, concluyó Juan del Val.