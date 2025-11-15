Todos los intentos de Telecinco para luchar contra 'Pasapalabra': de 'El Tirón' a su último invento con 'Gran Hermano'

Christian Gálvez, presentador de 'El tirón'; Jorge Javier, de 'GH: la vida en directo', y Ion Aramendi, de 'Reacción en cadena' en un montaje hecho por BLUPER.

Fue a media tarde de este jueves cuando saltó la noticia. Telecinco cancelaba GH: la vida en directo, la tira diaria presentada por Jorge Javier que tenía como objetivo informar de la última hora de lo que acontece en la casa de Tres Cantos.

Mediaset recogía cable devolviendo sus tardes a la fórmula original, tan solo tres días después de ejecutarse los cambios en la franja.

La tira diaria del formato de telerrealidad ha venido a confirmar la incapacidad que tiene la cadena privada para instalar un formato competitivo que haga frente a Pasapalabra en un tramo fundamental para cualquier cadena, pues es una de las franjas donde el consumo televisivo se dispara.

Además, la franja que se extiende de las 20:00 a las 21:00 sirve para impulsar el informativo posterior. Una especie de access del que Antena 3 ha sabido sacar partido no solo con Pasapalabra y las noticias de Vallés, sino también al mediodía con La ruleta de la suerte.

Desde que la Justicia obligara a Mediaset a cancelar Pasapalabra, allá por septiembre de 2019, Telecinco lo ha intentado de todas las formas posibles.

Cabe recordar que, primero, la cadena, aún con Vasile al frente, delegó a Sálvame la misión de sustituir a Pasapalabra. El extinto programa de La Fábrica de la tele se alargó hasta el informativo de Piqueras bajo la nueva versión Banana -luego vendría el Tomate-.

Jorge Javier y Carmen Alcayde presentadora 'Sálvame Tomate'. Telecinco

Después vino El Tirón, un concurso presentado por Christian Gálvez que se emitía como contenido del propio Sálvame. De hecho, se grababa desde su plató. Sin embargo, el formato dejó de emitirse tras la irrupción de la pandemia, en marzo de 2020, cuando Telecinco optó por adelantar el informativo de la noche.

A los pocos meses después, en mayo, Antena 3 estrenó Pasapalabra con Roberto Leal, y Mediaset empezó por ese camino de espinas contra el concurso que tantas alegrías le dio que no termina de acabar.

Insistencia en concursos

Los guionistas de Sálvame lanzaron Quiero dinero, un concurso en el que se ponía a prueba a los colaboradores del programa.

Después, a finales de 2020, Telecinco rescató El precio justo con una versión renovada del mítico concurso presentada por Carlos Sobera. Pero tampoco funcionó. Luego se probó con Alta tensión, otro concurso pilotado por Christian Gálvez que acabó pasando a Cuatro y para ser cancelado después.

Sonsoles Ónega presentó 'Ya son las ocho'.

Otra de las estretagias fallidas por Mediaset fue adelantar su prime time a la tarde en septiembre de 2021. Lo hizo con Secret Story, el reality que se emitía por entonces, fue ofrecer un previo a las 20:00 para continuar después de las 22:00. Finalmente, acabaron desechando esta fórmula para poner a Sonsoles con Ya son las ocho, intentando replicar el éxito de Ya es mediodía.

El programa fue cancelado tras siete meses en Telecinco, y en verano de 2022, la franja cayó de nuevos en manos de Sálvame Sandía, que así fue cómo se llamó la nueva extensión del programa con Carlos Lozano al frente.

A finales de ese año, la cadena volvió a insistir con los concursos, primero con 25 palabras, otra vez con Christian Gálvez (de 19:00 a 20:00) y después con Reacción en cadena, con Ion Aramendi.

Precisamente, fue este formato el único que ha sido capaz de convertirse en una alternativa frente a Pasapalabra, si bien nunca le ha hecho sombra en datos de audiencia. Y lo fue gracias a la participación de los Mozos de Arousa, los gallegos que acumularon más de 2,6 millones de euros tras más de 400 programas.

Los Mozos de Arousa en 'Reacción en cadena'. Telecinco

Su marcha en noviembre de 2024 fue un punto de inflexión para el concurso, que vio cómo los datos fueron bajando poco a poco hasta que Telecinco tomó la decisión de bajar la persiana.

"No dimos con la tecla de sustituir a los Mozos de Arousa", decía Aramendi en una entrevista reciente con BLUPER, en la que se mostraba convencido de que el programa seguiría en antena si se hubiese encontrado "unos campeones como ellos".

El verano sirvió nuevamente como banco de pruebas para que el canal lanzara Agárrate al sillón, un concurso con Eugeni Alemany al frente. Sin embargo, los resultados del programa no son para nada competitivos, y de ahí que Telecinco reformulara las tardes con la llegada de GH.

El objetivo era ofrecer "a modo de culebrón" los contenidos del reality. "Es un producto muy alternativo y competitivo en ese horario", defendieron los responsables durante la presentación de la vigésima edición del reality de anónimos.

Como decíamos más arriba, Telecinco vuelve a apostar por la fórmula que se siguió desde el principio del curso, mientras Pasapalabra no deja de volar, con audiencias que raramente bajan del increíble 20% de share gracias al duelo histórico que protagonizan Manu Pascual y Rosa Rodríguez.

Porque, como bien reconocía Aramendi, "Pasapalabra es un formato maravilloso. Tiene una de las mejores pruebas finales que es el rosco y luego Roberto Leal lo redondea de forma brutal".