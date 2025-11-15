¿Es el fin de una era para Belén Esteban? Su dramático adiós a 'No somos nadie' siembra dudas sobre su futuro en televisión

Belén Esteban se despide de 'No somos nadie' sin fecha de vuelta. TEN y RTVE

Este viernes, 14 de noviembre, Belén Esteban se despidió de No somos nadie hasta, en teoría, el año que viene. La de Paracuellos se marcha a grabar Top Chef: dulces y famosos, talent de repostería que tomará el relevo de Bake Off en La 1, donde tendrá que hacer frente a esa relación de amor-odio que siempre ha mostrado respecto a la cocina.

No obstante, el adiós de Esteban al programa de Ten se antojó definitivo, dadas las altas cotas de dramatismo que alcanzó la entrega de este viernes. Ella tampoco se cortó dejando algunas pistas para sembrar las dudas.

“Quiero descansar [después de Top Chef]. Es hora de dejar entrar a más gente a este programa”, expuso ante Carlota Corredera y el resto del equipo. Fue el comentario que hizo saltar las alarmas entre los seguidores del formato de La Osa Producciones Audiovisuales.

Con lágrimas en los ojos, Belén agradeció todo lo vivido en Canal Quickie: “Quiero mandar un beso muy fuerte a mis compañeros, que han confiado siempre en mí, a Óscar y Adrián”. La colaboradora tomó su maleta, miró a cámara intensamente y cerró el programa con la frase que solo podía pronunciar ella: “Hasta luego, Mari Carmen”.

Belén Esteban regresa a Televisión Española medio año del fiasco de La familia de la tele. Pero, en esta ocasión, de la mano de Boxfish TV. Sin estar acompañada de los que han sido sus ‘jefes’ casi 20 años, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, fundadores de La Fábrica de la Tele.

Belén Esteban, con Óscar Cornejo y Adrián Madrid. Fabricantes Studio

La relación de Esteban y los padres de Sálvame va más allá de lo profesional, como explicó en su visita a El Hormiguero hace poco más de un año, “harta de esconderse”. Aunque nunca fue un secreto que, en los primeros años del espacio vespertino de Telecinco, la tertuliana tocó fondo a causa de las sustancias.

“Tuve un reunión con Raúl [Prieto], Carlota [Corredera], [David] Valldeperas y Jorge Javier, pero los que se hicieron cargo de mí fueron mis jefes”, aceptó Belén Esteban en conversación con Pablo Motos. Cornejo y Madrid le “buscaron el mejor médico” para superar sus adicciones.

Desde el inicio de Sálvame, Belén tiene una relación contractual con La Osa, así que ha sido parte de la productora en sus dos etapas anteriores. La más extensa, cuando era una empresa participada de Mediaset como La Fábrica de la Tele, y la posterior, cuando se denominó un tiempo Fabricantes Studio.

Por lo tanto, Esteban se ha embarcado en toda clase de aventuras que Óscar y Adrián han ideado a lo largo de los años. Hasta aventuras culinarias, como La última cena, o los surrealistas momentos de cocinado en Ni que fuéramos o No somos nadie. No le falta práctica en la materia, pues.

Belén Esteban y María Patiño cocinan en 'Ni que fuéramos Shhh'. TEN

Toca esperar para saber cuáles serán los próximos pasos de Belén Esteban en pantalla, más allá del concurso de postres de La 1. Si volverá al seno de La Osa o explorará nuevos horizontes en la pública.

No cierra la puerta a Mediaset

O incluso si se marca ‘un Terelu Campos’ o ‘un Lydia Lozano’ y vuelve a casa. “Si a mí me llaman de Mediaset, me iría a Mediaset, ¿queréis que os mienta? Mis jefes lo saben”, reconocía en septiembre.

Incluso desveló que se sentiría cómoda siendo tertuliana de Ana Rosa Quintana, como lo fue en un pasado, tanto en Antena 3 como en Telecinco. Tratándose de la Patrona, ninguna posibilidad es descabellada.