Telecinco tira de 'La isla de las tentaciones' para insuflar aire al debate dominical de 'GH 20' con Ion Aramendi

Nuevo movimiento de Telecinco tras el mal estreno que tuvo el debate de GH 20 el pasado domingo. La cadena de Mediaset emitirá un refrito con los mejores momentos del debate de La isla de las tentaciones en el access, es decir de 22:00 a 23:00.

Será a esa hora cuando arranque en directo la segunda gala del reality que nuevamente estará presentada por Ion Aramendi. Así lo ha comunicado la cadena en una nota enviada a los medios este viernes.

Mediaset ha tomado esta decisión después de que el debate anotara un pobre 9,4% de cuota de pantalla en su estreno. Fue tercera opción, en una noche sin rivales fuertes, siendo superado por Una nueva vida, de Antena 3, y La película de la semana de La 1.

Además, el reality está generando muchas dudas. Y es que este jueves, GH 20 cayó a mínimo histórico, tanto en cuota de pantalla (11,8%) como en número de espectadores (714.000) con su segunda gala.

Tampoco ha funcionado la tira diaria que Telecinco ha emitido estos días en la franja previa al informativo, con datos en torno al 5%.

Imagen del primer debate de 'La isla de las tentaciones 9'. Mediaset Infinity

Lo cierto es que el grupo de Fuencarral aprovecha el gran rendimiento que está teniendo (otra vez) el programa de Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), que va de récord en récord, tanto con sus galas principales (16,3% el pasado lunes) como en el access (11,6% el miércoles).

Cabe recordar que la primera entrega del debate de La isla de las tentaciones está disponible en Mediaset Infinity desde este mismo viernes y de forma gratuita.

En él, Sandra Barneda cuenta con un amplio equipo de colaboradores en el que están Terelu Campos, Gloria Camila y Suso Álvarez, por los exparticipantes de anteriores ediciones Marta Peñate, Anita Williams, Lucía Sánchez y Manuel González y la experta en terapia de pareja Arantxa Coca.

El programa que emitirá Telecinco este domingo ofrecerá también amplio material inédito, como la impactante reacción de Gilbert tras la infidelidad de su novia, y avanzará una nueva infidelidad en Villa Montaña, la llegada de Álvaro y Mayeli y el primer minuto de la próxima entrega del programa.

A lo que refiere al debate de GH, ante el cierre del oasis se abrirá una votación exprés en la que la audiencia tendrá la última palabra: tres de sus habitantes entrarán en la casa y dos serán expulsados definitivamente.

Además, el programa anunciará en la casa la lista real de nominados, acogerá la resolución de la prueba semanal y abordará la última hora de la convivencia.