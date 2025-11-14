'GH 20' baja cuatro puntos en una segunda gala que expulsó a Aroa para luego volver a meterla

Gran Hermano 20 no despega. Tras un discreto estreno el pasado jueves (15,8%), la segunda gala del reality show cayó al 11,8% de cuota de pantalla y 714.000 espectadores. GH pierde cuatro puntos en una semana y la remontada del programa se antoja difícil.

El prime time de este jueves, 13 de noviembre, lo lideró La 1, con Andreu Buenafuente y su Futuro Imperfecto. El espacio de humor obtuvo un 12,4% de share y una media de 930.000 espectadores.

Cabe decir que el formato que presenta Jorge Javier Vázquez lideró su franja (de 23:13 a 01:54 horas), pues el de la pública concluyó más de una hora antes.

En Antena 3, La Encrucijada marcó un 9% y 718.000 televidentes. Justo la misma cuota que Horizonte en Cuatro, con 554.000 seguidores. laSexta saldó el jueves con El Taquillazo, con la película The Mechanic anotando un 6% y 465.000 espectadores.

